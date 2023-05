Body Chain Estate 2023: il corpo si illumina con i gioielli!

In vista della bella stagione, la moda se ne approfitta e riporta in auge le body chain Estate 2023: lunghe catenine che, infilate dalla testa o allacciate in vita, possono adornare con stile busto, décolleté o fianchi.

Tra i tanti trend anni 2000 di ritorno, eccone un altro che prepotentemente si sta facendo strada insieme a bikini e infradito. Si tratta di un gioiello ideale per la primavera e per l’estate da indossare in spiaggia o da lasciar intravedere attraverso trasparenze, crop top, jeans a vita bassa per un effetto casual chic.

La body chain in modelli, formati e materiali diversi può essere acquistata e indossata da chiunque!