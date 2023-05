Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2023 Giovedì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti notare che le persone intorno a te sono più lunatiche o velenose del solito questa mattina caro Ariete, a causa di una dura connessione tra la luna dello Scorpione e il minaccioso Plutone. Evita la tentazione di affrontare la tensione con il conflitto, scegliendo invece di concentrarti sulla tua agenda e sulle relazioni che contano veramente. Fai attenzione al caos del cervello quando Venere e Nettuno si scontrano a metà mattinata, soprattutto se non sei riposato. Prendi in considerazione l’idea di stabilire dei limiti in modo da poterti rilassare completamente quando la Luna manda un bacio a Saturno, offrendo un’energia purificante e stabilizzante alla quale attingere.

LEONE ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:La luna dello Scorpione si confronta con il minaccioso Plutone questa mattina dolce Leone, minacciando di innescare il tuo lato lunatico. Anche se può essere difficile controllare le tue emozioni, cerca di non reagire in modo eccessivo se qualcuno ti dà sui nervi. Fai attenzione ai falsi amici a metà mattina quando Venere e Nettuno si scontrano. Fortunatamente ti sentirai sicuro della tua capacità di tracciare confini quando la Luna manderà un bacio a Saturno questa sera, quindi non aver paura di bloccare, silenziare e smettere di seguire qualcuno. Vibrazioni più dolci fluiranno stasera quando Venere e Giove si allineeranno, ripristinando la tua fede nell’amore e nell’umanità.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potresti sentirti come se ti fossi svegliato dalla parte sbagliata del letto stamattina, mentre la luna dello Scorpione si quadra con il minaccioso Plutone. Questa situazione di stallo celeste potrebbe far prevalere i pensieri negativi, specialmente se stai lottando con insicurezze, segreti o paura. Fortunatamente, avrai la possibilità di cambiare pelle quando la Luna si avvicina al nodo sud nel pomeriggio, anche se potresti aver bisogno di solitudine per rilassarti completamente. Tuttavia, dovresti pianificare di trascorrere del tempo con qualcuno che ami più tardi stasera, quando Venere manda un bacio a Giove, portando in tavola un’energia morbida e scintillante.

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dello Scorpione si quadra con il minaccioso Plutone questa mattina carissimo Toro, minacciando di perdere l’equilibrio se sei stato sovraccaricato dalle responsabilità. Cerca di non fare più lavoro del necessario, soprattutto se hai perso il contatto con le tue routine di cura di te stesso. Prendi in considerazione l’idea di prenderti una pausa dai tuoi dispositivi mentre Venere e Nettuno si scontrano, per non rimanere disconnesso e disincantato dalla bellezza del mondo reale che ti circonda. Fortunatamente, Venere e Giove uniranno le forze stasera per aiutarti a scrollarti di dosso queste vibrazioni, specialmente quando ti prendi del tempo per trovare la tua gratitudine e recuperare l’ottimismo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente critica potrebbe sentirsi iperattiva questa mattina carissima Vergine, mentre la luna dello Scorpione si quadra con l’intenso Plutone. Cerca di non separare te stesso o gli altri e ricorda che va bene se i piani non si svolgono esattamente come avevi previsto. Nel frattempo, Venere e Nettuno condividono una dura connessione che potrebbe farti nascondere da opportunità romantiche e professionali se sembrano troppo belle per essere vere! Mentre è importante procedere con cautela quando il tuo intuito ti dice di farlo, evita di dare giudizi definitivi mentre questa energia è attiva. Fortunatamente, avrai la possibilità di riconoscere le tue aspirazioni e prendere decisioni intelligenti stasera, quando Venere e Giove si allineeranno.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non concentrarti sulla negatività all’interno della tua comunità e nelle immediate vicinanze questa mattina caro Capricorno, o una dura connessione tra la luna dello Scorpione e Plutone potrebbe rovinare il tuo umore. Nel frattempo, una dura connessione tra Venere e Nettuno potrebbe portare a un ulteriore disincanto, rendendo importante trovare un sano equilibrio tra realismo e fantasia. Ti sentirai più in controllo dei tuoi pensieri quando la Luna manderà un bacio a Saturno questa sera, specialmente quando socializzi con persone che la pensano al tuo stesso modo. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando Venere e Giove si allineeranno, aiutandoti a ricaricare e recuperare l’ottimismo.

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Previsione astrologica illuminata dalla seducente, sensuale, affascinante Venere (l’Afrodite greca), ospitata nel vostro segno, che vi stimola ad agire ed eventualmente ad affermare la vostra personalità con brio e razionale decisione. Ci sono nuove prospettive che si aprono nella vostra attività concreta e il cielo vi porta a doverle valutare con cura per poi decidere nella settimana successiva. La salute di cui godete è piuttosto buona: Giove in angolo armonico in Ariete vi dona un equilibrio di tutte le funzioni organiche e l’ottimo Plutone in Aquario una freschezza di mente invidiabile.

Dovete risolvere oggi qualche incombenza di tipo pratico con la persona che avete accanto: Venere vi invita ad agire concretamente e a risolvere incombenze in casa e nei rapporti con le reciproche famiglie d’origine. Plutone, in splendido aspetto astrologico dal segno amico dell’Aquario e specie se siete nati tra il 21 e il 27 gennaio, vi dà la capacità di minimizzare i problemi riuscendo a rasserenare completamente le situazioni.

Siete portati per il contatto con il mondo esterno, per creare relazioni tra le persone e farle durare. Se cercate lavoro, mettete in campo questi vostri talenti e attitudini e vedrete che non fallirete.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potresti sentirti come se fossi su un terreno instabile questa mattina cara Bilancia, mentre la luna dello Scorpione si quadra con il minaccioso Plutone. Combatti queste vibrazioni pesanti dando una piccola spinta al tuo ego e abbraccia la musica, la moda e le amicizie che ti fanno sentire bene. Cerca di non lasciare che la fantasia offuschi la tua visione della realtà quando Venere e Nettuno si scontrano, capisci che la maggior parte dei sogni viene eseguita con un piano ragionevole. Fortunatamente, scoprirai che è facile creare ordine quando Saturno diventa attivo questa sera, segnando l’occasione perfetta per pianificare le tue prossime mosse. Pianifica di nutrire la tua anima con una buona compagnia o la tua pratica spirituale preferita stasera quando Venere e Giove si allineano.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Sii consapevole dell’energia che emani oggi caro Acquario, mentre la luna dello Scorpione si quadra con il minaccioso Plutone. Sebbene tu possa sentirti serio riguardo ai tuoi obiettivi e alle tue ambizioni, un comportamento eccessivamente stoico potrebbe irritare i tuoi colleghi nel modo sbagliato. Nel frattempo, Venere e Nettuno si quadrano in alto, producendo un’energia nebbiosa che potrebbe creare disorganizzazione. Fortunatamente, la Luna e Saturno uniranno le forze nel pomeriggio per ristabilire l’ordine, anche se dovrai rallentare e radicarti nel presente per riprendere il controllo del caos che ti trova. Pianifica di fare qualcosa di divertente o romantico stasera quando Venere e Giove si allineano.

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che il tuo ego e la tua vita amorosa si intreccino questa mattina caro Cancro, mentre la luna dello Scorpione affronta il minaccioso Plutone. Sebbene la tensione nelle questioni del cuore possa portare a lividi dell’ego, è meglio ricordare la tua forza piuttosto che sguazzare nelle delusioni. Fortunatamente, avrai la possibilità di stabilire limiti salutari come forma di cura di te stesso quando la Luna manderà un bacio a Saturno questa sera, ricordandoti che essere spirituali e compassionevoli non ti rende uno zerbino. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando Venere e Giove si allineeranno, aprendo il tuo cuore all’ottimismo e alla gioia.

SCORPIONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna si insinua nel tuo segno questa mattina caro Scorpione, anche se un duro quadrato al minaccioso Plutone potrebbe metterti in uno spazio di testa pessimista. Cerca di non lasciare che le emozioni negative prendano il sopravvento e assicurati di sostenerti con un sacco di nutrimento durante la navigazione in queste vibrazioni rischiose. Nel frattempo, Venere e Nettuno entrano in un aspetto teso sopra la testa, minacciando di evocare insicurezze o gelosia. Fortunatamente, avrai la possibilità di rilasciare ciò che non ti serve più quando la Luna si avvicina al nodo sud, purché tu scelga di guardare al futuro con un cuore pieno e gentile.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Stamattina ti ritroverai in uno spazio di testa filosofico Pesci, mentre la luna migra nello Scorpione e nel settore spirituale della tua carta. Tuttavia, una dura energia di Plutone potrebbe metterti in uno stato d’animo poco sociale. Prendi in considerazione l’idea di lavorare con gli strumenti o di portare più struttura nelle tue pratiche meditative e di manifestazione questa sera, quando la Luna manda un bacio a Saturno. Fai qualcosa di carino per te stesso stasera, quando Venere e Giove si allineeranno.