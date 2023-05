Maserati Grecale Folgore

Il primo SUV 100% elettrico del Tridente

Presentata in anteprima mondiale a Shanghai, Maserati Grecale Folgore è il primo SUV 100% elettrico nella storia di Maserati, che completa una gamma fatta anche di motorizzazioni termiche e ibride.

La versione 100% elettrica di Grecale è denominata Folgore, nome identificativo delle BEV Maserati, che accendono la fiamma di una nuova energia.

Maserati Grecale Folgore incarna i concetti di innovazione, versatilità, lusso e performance. È il SUV top-class per abitabilità e comfort, che ha inaugurato un segmento inedito per il marchio. È 100% disegnato, sviluppato e prodotto in Italia.

L’architettura elettrica è a 400 Volt, gli accumulatori hanno una capacità di 105 kWh e la potenza massima è di 558 CV, sufficienti per scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e per raggiungere i 220 km/h, grazie anche agli 800 Nm di coppia.

L’autonomia della Maserati Grecale Folgore è di 500 km e per quanto riguarda la ricarica, quella in corrente alternata accetta fino a 22 kW, mentre in corrente continua si sale fino a 150 kW e questo vuol dire aggiungere 100 km di autonomia in soli 9 minuti (con una colonnina rapida).