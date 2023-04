Ring Intercom: ora puoi aprire la porta senza alzarti dal divano!

Ring Intercom Amazon

Ora puoi aprire la porta stando comodamente seduto sul divano!

Durante la Milano Design Week è stato presentato il nuovo dispositivo Ring Intercom Amazon: un box alimentato a batterie collegabile al proprio citofono di casa. Il dispositivo ci permette di parlare con chiunque suoni al citofono e di aprire il portone anche se non siamo in casa o se non vogliamo alzarci dal divano!

Ring Intercom è compatibile con la maggior parte dei citofoni e videocitofoni ed è alimentato da una batteria ricaricabile. Una volta installato si collega al WI-FI di casa tramite apposita app (Ring), attraverso la quale si può rispondere quando qualcuno suona al citofono sul proprio device (smartphone o tablet).

In pratica quando qualcuno citofono, si riceve una notifica sullo smartphone e si può rispondere con la voce e nel caso aprire il cancello.

Inutile dire che il dispositivo risulta molto utile in caso di consegne del corriere, visto che si può aprire il portone a distanza, e in caso di consegne da parte di Amazon c’è anche la funzione di “Verifica automatica” per consentire un tempo di accesso limitato agli autisti.

Ring Intercom può essere gestito anche tramite Alexa, quando in casa, per rispondere al citofono se si hanno le mani occupate o se si sta partecipando a una video call.

Ring Intercom ha un prezzo di 129€ per l’unità base e 169 per il pacchetto con batteria ausiliaria!