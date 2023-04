Oroscopo del Giorno 27 Aprile 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 27 Aprile 2023 Giovedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 27 Aprile 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Le vibrazioni saranno un pò rocciose oggi carissimo Ariete, poiché la luna del Leone forma una serie di aspri aspetti nei nostri cieli. Nel frattempo, Marte e Giove si scontrano in alto, il che potrebbe far fluttuare il tuo umore e il tuo temperamento senza preavviso. Fai del tuo meglio per rimanere radicato e logico mentre le ore si susseguono ed evita di entrare in lotte di potere che potrebbero portare a ponti bruciati. Anche se a volte potresti essere distratto, cerca di non perdere di vista le tue responsabilità e prendi in considerazione la stesura di un elenco di cose da fare se hai difficoltà a mantenere la concentrazione.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Allaccia le cinture e abbi cura di trovare il tuo zen questa mattina caro Leone. Una serie di aspetti difficili è in serbo per tutti noi mentre la luna si muove attraverso il tuo segno e incontra tensione con la sua famiglia celeste. Potresti avere la sensazione che gli altri stiano facendo di tutto per sfidarti, anche se mantenere la tua posizione evitando i conflitti sarà un delicato equilibrio. Nel frattempo, Marte e Giove entreranno in un duro sovraccarico di connessione. Non sentirti in colpa per esserti nascosto, se necessario, e considera di usare la solitudine come un modo per calmare la tua anima.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il progetto dei pianeti è oggi per voi tutto sommato sereno. Giove, vi sorregge in maniera trionfale, dall’Ariete e vi porge le chiavi per aprire molte porte e la consapevolezza di risorse segrete per venire a capo dalle situazioni complicate. In famiglia avete da mettere in chiaro una questione con un vostro fratello o uno zio. Con la vostra capacità di intavolare trattative intelligenti riuscite ad arrivare dove vi eravate prefissati. Non fate sforzi eccessivi se svolgete attività sportive quest’oggi: Nettuno in posizione tecnicamente contraria al vostro segno, potrebbe procurarvi qualche piccolo tiro mancino, specie se siete nati nella terza decade.

Siete capaci di dare moltissimo nelle situazioni affettive, anche perché ottenete il miracolo di combinare lo slancio passionale con la forza dei sentimenti. La persona che avete scelto come compagna di vita vi ricambia oggi pienamente accompagnando ai vostri doni quello della poesia e del romantico sogno d’amore. La Luna scrive per voi i testi di un rapporto di coppia da non lasciarvi sfuggire, specie se nati dal 29 novembre al 4 dicembre.

Giornata che gli astri rendono impegnativa: avete di fronte l’agenda fitta di appuntamenti tutti da svolgersi in settimana. Ma voi tenete il polso della situazione e riuscite a gestire al meglio ogni incombenza.

Oroscopo del Giorno 27 Aprile 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Le emozioni e l’ego cresceranno oggi caro Toro, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Leone mentre forma una serie di aspri aspetti sopra la testa. Scegli saggiamente le tue battaglie in questo clima cosmico e procedi con cautela quando hai a che fare con persone che prendono sul serio il loro orgoglio. Cerca di non sentirti frustrato se a volte ti senti bloccato, ma evita la tentazione di perderti nei tuoi dispositivi elettronici. Nel frattempo, Marte e Giove si scontrano nei nostri cieli, rendendo importante che tu rifletta sulle tue parole e azioni prima di andare avanti, poiché i comportamenti impulsivi potrebbero farti cadere.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non farti prendere dalla testa oggi cara Vergine, mentre la luna del Leone si muove attraverso il settore della tua carta che governa il subconscio. Sebbene questa posizione luminosa possa essere ottima per l’introspezione e per liberarsi da cattivi schemi, una serie di aspetti difficili sopra la testa potrebbe farti sentire conflittuale e irritabile. Nel frattempo, Marte e Giove si scontrano nei cieli, il che potrebbe farti sentire meno paziente con le persone che incontri. Se hai bisogno di nasconderti per riordinare la tua mente, non sentirti in colpa per aver stabilito dei limiti e aver spento il telefono.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Preparati per un giro roccioso caro Capricorno, poiché la luna del Leone forma una serie di aspetti aspri durante il giorno. Potresti sentirti meno paziente per il dramma, le interazioni a livello superficiale e i problemi delle altre persone, anche se l’ego potrebbe portare a conflitti se i tuoi coetanei si sentono offesi o respinti da te. Fai del tuo meglio per onorare il fatto che ognuno ha il proprio percorso da fare, sforzandosi di trovare compassione quando incontri qualcuno che potrebbe avere difficoltà. Tuttavia, ciò non significa che devi interpretare il ruolo di uno zerbino e non aver paura di stabilire dei limiti o prendere una pausa se hai bisogno di raccogliere i tuoi pensieri.

Oroscopo del Giorno 27 Aprile 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️ EXCELLENT:Non c’è un modo semplice per dirlo cari Gemelli. Il clima cosmico di oggi potrebbe scaldarsi un pò mentre la luna del Leone entra in una serie di aspri aspetti sopra la sua testa. Anche se a volte potresti sentirti impaziente e frustrato, le tue parole potrebbero metterti nei guai se inizi a diventare scattante. Sfortunatamente, una dura quadratura tra Marte e Giove renderà difficile il controllo dei tuoi impulsi, anche se il tempo trascorso a radicarti nella natura può aiutarti a smussare gli spigoli con cui stai lottando. Non aver paura di stabilire dei limiti se hai bisogno di spazio e cerca di non lasciare che il tuo ego abbia la meglio su di te.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti voler stare lontano dai social media e considerare di mantenere un basso profilo oggi cara Bilancia, poiché la luna del Leone incontra una serie di aspetti difficili nei nostri cieli. Questa battaglia celeste porterà un’energia irritabile al collettivo e gli ego troppo gonfiati potrebbero far emergere comportamenti difensivi e capricciosi. Sfortunatamente, una quadratura tesa tra Marte e Giove potrebbe rendere difficile stabilire dei confini, specialmente con le persone che ami e a cui tieni di più. Tuttavia, non aver paura di riconoscere i tuoi bisogni, sforzandoti di mantenere un senso di armonia tra queste instabili maree cosmiche.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La tua vita amorosa potrebbe sembrare particolarmente impegnativa oggi caro Acquario, poiché la luna del Leone forma una serie di aspetti difficili sopra la testa. Nel frattempo, una dura connessione tra Marte e Giove potrebbe far emergere il tuo lato critico, rendendo importante mantenere sane aspettative per te stesso e per le persone intorno a te. Cerca di non dare consigli non richiesti o fare il pignolo con i tuoi cari, poiché l’ego sarà gonfiato in questo momento. Concediti il ​​permesso di rilassarti e ricaricarti a casa nel corso della giornata, prendendoti una pausa dalla socializzazione se ti senti svuotato emotivamente o mentalmente.

Oroscopo del Giorno 27 Aprile 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue fondamenta potrebbero sembrare un pò traballanti oggi caro Cancro, poiché la luna del Leone forma una serie di aspri aspetti in alto. Fai attenzione al dramma, all’ego gonfiato e ai disaccordi poiché le persone si sentiranno più accese e capricciose del solito. La natura può fornirti una fuga tanto necessaria se l’atmosfera diventa troppo piccante, anche se stabilire dei limiti potrebbe essere difficile se permetti al tuo lato compassionevole di prendere il sopravvento. Sebbene sia sempre importante mostrare amore e rispetto per gli altri, è importante che tu non lasci che un comportamento passivo apra la strada alla mancanza di rispetto da parte della tua famiglia o dei tuoi colleghi.

SCORPIONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti incontrare più di una giusta dose di ostacoli e inconvenienti oggi caro Scorpione, poiché la luna del Leone forma una serie di aspri aspetti sopra la testa. Cerca di non lasciare che il tuo comportamento testardo abbia la meglio su di te, riconoscendo quando hai bisogno di aiuto o è ora di fare una pausa. Nel frattempo, Marte e Giove si schiereranno nel cielo, il che potrebbe farti sentire con la testa tra le nuvole. Fai del tuo meglio per rimanere organizzato, ma non sentirti in colpa per aver preso una pausa per meditare e ricordarti se l’atmosfera diventa troppo tesa per essere gestita.

PESCI ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:Cerca di non sentirti frustrato se le cose non vanno per il verso giusto oggi cari Pesci, poiché la luna del Leone forma una serie di aspetti aspri nei nostri cieli. L’energia in gioco sarà tesa e ardente e potresti trovare difficile lavorare con gli altri. Piuttosto che forzare un falso senso di lavoro di squadra, considera di concentrarti su progetti solisti o di organizzarti con la tua agenda. Sfortunatamente, una dura connessione tra Marte e Giove potrebbe rendere difficile trovare la tua motivazione. Tuttavia, avere pazienza può aiutarti a fare passi nella giusta direzione.