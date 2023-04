Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2023 Martedì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi, formando una dolce connessione con Venere questa mattina. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto abbracciando il tuo lato amichevole e prendendoti del tempo per raggiungere i tuoi coetanei mentre passano le ore. Controlla le tue emozioni e le tue esigenze alla fine della giornata quando la Luna si confronta con Marte, specialmente se inizi a sentirti irritabile o affaticato. Le stelle ti incoraggeranno ad abbracciare la cura di te stesso stasera, quando la luna si accoppierà con l’asteroide Giove, portando avanti un’abbondanza di guarigione da oltre il velo.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Più gioia e generosità di spirito diffondi, più ti sentirai elevato stamattina carissimo Leone, grazie ad un dolce scambio tra la luna Ariete e l’armoniosa Venere. Questo clima cosmico può anche aiutarti a manifestare ciò che il tuo cuore desidera di più e le opportunità potrebbero arrivare dalla tua vasta rete di connessioni. Le frustrazioni interne potrebbero ribollire in superficie questo pomeriggio, quando la Luna si schiererà con il capriccioso Marte, anche se sdraiarsi e prendersi cura della tua anima ti permetterà di sfruttare al meglio questo clima cosmico.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarà facile pensare questa mattina caro Sagittario, mentre la luna dell’Ariete manda un bacio a Venere orientata alle relazioni. Queste vibrazioni riguardano la ricerca di connettività e conforto l’uno nell’altro, quindi assicurati di aprire il tuo cuore a coloro che ami. Sfortunatamente, l’atmosfera diventerà un pò spigolosa quando la Luna si schiererà con l’appassionato Marte nel corso della giornata. Ti consigliamo di fare attenzione ai comportamenti competitivi o gelosi in te stesso e negli altri. Pianifica di fare qualcosa di divertente per te stesso quando la luna si avvicina a Giove stasera.

Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: La luna dell’Ariete manda un bacio al tuo sovrano planetario Venere, questa mattina caro Toro, benedicendoti con un’energia spiritualmente edificante e armoniosa. Cerca di essere consapevole di portare con te queste vibrazioni aggraziate mentre le ore si susseguono, specialmente quando la Luna si confronta con Marte nel tardo pomeriggio, il che potrebbe innescare conflitti interni tesi e molti disaccordi esterni. Pianifica di abbracciare la solitudine mentre la giornata volge al termine e la Luna si allinea con Giove, spingendoti ad andare in profondità in modo che tu possa trovare guarigione e liberarti da eventuali cicli negativi o schemi di pensiero che ti affliggono.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Investi in te stesso e nella tua ricerca del successo questa mattina carissima Vergine, mentre la luna dell’Ariete manda un bacio a Venere. Questo clima cosmico può aiutarti a dare peso alle tue ambizioni, anche se stringere alleanze commerciali basate sulla fiducia può svolgere un ruolo vitale nel tuo percorso per andare avanti. Fai attenzione ai drammi all’interno della tua comunità quando la Luna e Marte si affronteranno oggi. Prendi in considerazione l’idea di eliminare dai tuoi feed dei social media tutti gli account che sono stati particolarmente negativi di recente. Le opportunità di guarigione entreranno in gioco quando la luna e Giove si allineeranno stasera, segnando la scusa perfetta per fare un bagno di sale purificante.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna dell’Ariete manda un bacio alla dolce Venere questa mattina, facendo emergere il tuo lato premuroso. Queste vibrazioni ti ispireranno ad aiutare gli altri a elevare le loro vite, anche se dovresti essere consapevole di non sacrificare i tuoi bisogni durante il processo. Fai attenzione al malumore dentro di te e negli altri questo pomeriggio, quando la Luna si scontra con Marte, specialmente per quanto riguarda le tue relazioni domestiche e romantiche. Pianifica di sdraiarti nel comfort e nella sicurezza di casa quando la luna e Giove si allineeranno stasera, incoraggiandoti a rilassarti e ricaricarti prima di andare a letto. Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il fortunato team Venere, Plutone, Marte espande il vostro estro protagonistico e favorisce un’illuminante energia vitale specie se siete nati nella seconda decade. Anche Mercurio dal vicino Toro è, altresì vostro fedele alleato e vi consente un’energia fisica accompagnata da una buona resistenza nervosa. Se festeggiate il compleanno tra il giorno 24 e il 30 del mese di maggio, avrete la possibilità di fare moto e, se il tempo lo consente, sport all’aria aperta. Al top saranno il canottaggio, le gite in bici, la spassionata partita a calcio con gli amici.

“Sintonia” è il termine giusto per descrivere questo magico momento che state condividendo con la persona. Venere, se appartenete alla prima decade, incendia i vostri sensi, ma al contempo promette una bella intesa mentale che si rivela esclusivistica, anzi assoluta, tra voi e chi vi sta adesso accanto.

Un buon aspetto di Mercurio, astro vostro nume tutelare, vi rende particolarmente simpatici con i vostri colleghi. Gli ottimi rapporti che stabilite con chi vi sta accanto sono la base di quella stima che vi riuscite a guadagnare nell’ambiente. Se il vostro è un lavoro che a che fare con la parola, preparatevi a godere di successi notevoli, rinsaldati da moderati guadagni economici.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna dell’Ariete manda un bacio a Venere, il tuo sovrano planetario, segnando la mattinata perfetta per la meditazione, i mantra positivi e l’abbraccio della tranquillità. Questo scambio celeste potrebbe anche portare benedizioni inaspettate, quindi assicurati di ricordare alla tua dolce metà le tue speranze e i tuoi sogni più profondi. Fai attenzione alla tensione nella tua vita amorosa e nelle sfere professionali nel pomeriggio, quando la Luna si scontra con Marte, minacciando di innescare comportamenti capricciosi in te stesso e negli altri. Fortunatamente, avrai la possibilità di appianare qualsiasi dramma che potrebbe averti trovato oggi quando la luna e Giove uniranno le forze stasera.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di divertirti flirtando o praticando un hobby questa mattina caro Acquario, mentre la luna dell’Ariete si allinea con Venere in armonia. Queste vibrazioni servono a lasciare che la tua mente si rilassi e si distenda, dandoti il ​​​​permesso di muoverti a un ritmo confortevole. Potresti sentirti frustrato da coloro che fanno affidamento su di te nel pomeriggio, anche se le tensioni potrebbero intensificarsi rapidamente se non mantieni la calma. Prendi in considerazione l’idea di rallentare con un buon libro o il tuo film preferito prima di prepararti per la notte.

Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per te stesso prima di prendere il telefono per rispondere alle e-mail o ai messaggi che sono arrivati ​​durante la notte caro Cancro, mentre la luna dell’Ariete e Venere collaborano per portare dolcezza. Una ribellione potrebbe trovarti nel corso della giornata, quando la Luna e Marte si affrontano, anche se potrebbe non valere la pena sfidare figure autoritarie in queste condizioni celesti. Avrai l’opportunità di creare strutture sane questa sera, quando la luna si avvicinerà all’asteroide curativo Giove, incoraggiandoti a stabilire confini sia con te stesso che con gli altri.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna dell’Ariete manda un bacio a Venere armoniosa questa mattina carissimo Scorpione, incoraggiandoti ad abbracciare il benessere e l’armonia, lasciando andare ciò che non ti serve. Queste vibrazioni sono perfette per lunghe docce piene di vapore e un pò di yoga: assicurati di fare qualcosa di carino per il tuo corpo. Cerca di non farti sopraffare dalle tue responsabilità nel corso della giornata e assicurati di dare la priorità agli obiettivi che sono importanti per te. Considera di andare a letto presto nel tentativo di ricaricarti completamente durante la notte.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Concediti il ​​permesso di indugiare sotto le coperte un pò più a lungo del solito stamattina cari Pesci, mentre la luna dell’Ariete e Venere condividono un dolce scambio sopra la testa. Questo clima cosmico può anche aiutare a centrare le tue emozioni, specialmente se ti sostieni attraverso piccoli atti di cura di te stesso. Fai attenzione al dramma nel corso della giornata, quando la Luna si scontra con Marte e cerca di non fare shopping se ti senti particolarmente spericolato. Fortunatamente, avrai la possibilità di abbracciare il lusso e concederti un trattamento stasera, quando la luna si avvicina a Giove.