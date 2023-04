Addio a Mary Quant, la stilista rivoluzionaria che inventò la minigonna

Aveva intuito che i giovani si erano stancati di vestire come i loro genitori. Era arrivato il momento di una rottura con il passato. Dimostrò di essere anche una brillante imprenditrice, fondando già nel ‘63 il Ginger Group per esportare i suoi prodotti negli Stati Uniti che, in seguito, aveva arricchito con una linea di cosmetici e una collezione di calzature.

Oltre alla minigonna creò i primi miniabiti in jersey, pull aderenti a coste, antipioggia in pvc, hotpants, ankle boots di plastica e collant coloratissimi!