Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2023 Lunedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna dell’Acquario condivide un dolce scambio con Giove questa mattina caro Ariete, il che potrebbe renderti mattiniero. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto connettendoti con i tuoi coetanei e spostandoti in un luogo di ottimismo, specialmente quando il sole e la luna si allineano in alto. Sentirai un cambiamento una volta che la Luna andrà alla deriva in Pesci nel pomeriggio, mettendoti in uno spazio mentale più privato ed emotivamente sensibile. Buone vibrazioni fluiranno quando la luna aspetti Saturno e i nodi del destino, chiedendoti di riflettere sui tuoi obiettivi mentre consideri i modi in cui potresti rafforzare la tua posizione.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia scintillante ed elevante ti seguirà questa mattina caro Leone, mentre la luna dell’Acquario si connette con Giove e il sole dell’Ariete. Questo clima cosmico attiverà il settore spirituale della tua carta, quindi assicurati di riconoscere il tuo potere superiore mentre ti muovi durante la giornata. Sentirai un cambiamento nel corso della giornata, quando la Luna andrà alla deriva in Pesci, aprendo la strada allo scambio emotivo se sei disposto a essere vulnerabile. Considera l’idea di confidarti con qualcuno al quale speri di avvicinarti, poiché probabilmente farà lo stesso. Ricorda solo di mantenere confini sani mentre la Luna attraversa Saturno stasera.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai voglia di socializzare questa mattina poiché la luna dell’Acquario condivide connessioni di supporto con il luccicante Giove e il sole dell’Ariete. Questo clima cosmico scatenerà sicuramente il tuo spirito esuberante e avventuroso, quindi assicurati di divertirti con i tuoi migliori amici. Pianifica di tornare a casa prima che arrivi la sera e la Luna migri in Pesci, mettendoti dell’umore giusto per ricaricarti emotivamente nella comodità di casa. Potresti sentirti chiamato a fare un pò di pulizia mentre il giorno volge al termine e la luna si allinea con Saturno e i nodi del destino.

Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non aver paura di stabilire dei limiti mentre onori il tuo bisogno di pace e tranquillità questa mattina caro Toro, mentre la luna dell’Acquario si connette con il sole dell’Ariete e Giove. Queste vibrazioni riguardano la creazione di strutture in grado di supportare il tuo benessere mentale ed emotivo, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Avrai voglia di socializzare prima che arrivi la sera. Le opportunità per rafforzare le relazioni esistenti e in via di sviluppo entreranno in gioco stasera, quando la luna si allineerà con Saturno e i nodi del destino.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai motivato a trasformare e migliorare le tue abitudini questa mattina cara Vergine, mentre la luna dell’Acquario si connette con Giove e il sole dell’Ariete. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto abbracciando il benessere e comprendi che vivere in modo sano dovrebbe essere un viaggio eterno. Una dolcezza permeerà l’aria oggi quando la Luna si sposterà negli eterei Pesci, attivando il settore della tua carta che governa l’amore e l’armonia. Discussioni serie sul futuro potrebbero entrare in gioco stasera quando la luna si allinea con Saturno e i nodi del destino, incoraggiandoti a sognare in grande e lottare per un domani migliore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua casa dovrebbe avere un effetto radicante ma edificante su di te questa mattina caro Capricorno, mentre la luna dell'Acquario si allinea con Giove e il sole dell'Ariete. Queste vibrazioni riguardano il movimento lento e l'abbraccio della felicità domestica. Tuttavia, la tua natura sociale inizierà a muoversi più tardi quando la Luna migrerà in Pesci mettendoti dell'umore giusto per chattare e connetterti con gli altri. Considera l'idea di fare un brainstorming sui tuoi obiettivi personali stasera, quando la luna si connette con Saturno e i nodi del destino, chiedendoti di guardare al futuro.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna dell’Acquario condivide un dolce scambio con Giove questa mattina Gemelli, attivando il settore spirituale della tua carta mentre sovralimenta la tua intuizione. Questo clima cosmico potrebbe portare a strani incontri nel mondo dei sogni e potresti risvegliarti per sentirti particolarmente connesso con l’energia che scorre attraverso e intorno a te, specialmente una volta che il sole e la Luna si allineano. Sentirai un cambiamento nel corso della giornata, quando la Luna si sposterà in Pesci, producendo un’energia visionaria perfetta per essere creativo con le tue ambizioni. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la luna si connetterà con Saturno e i Nodi del destino, fornendoti un senso di controllo del tuo destino.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Trovate in questa giornata di piena primavera gli escamotage più sorprendenti e geniali per uscire, sempre senza danni ed evitando incidenti diplomatici vari, da situazioni familiari e amicali che vi vedono svantaggiati. Un pò di nervosismo può segnare questa giornata, specie nelle ore serali: mantenetevi calmi e non perdete la pazienza, specie con chi vi sta accanto. Non scordate che avete in cielo un potentissimo pianeta che vi protegge: Plutone in Aquario. Per il resto dovete far fronte e reggere le negatività di Marte e Sole il primo dal Cancro, il secondo dall’Ariete.

La Luna incendia i vostri sensi, specie se siete cuori solitari, costringendovi a fare i conti con la vostra emotività, anche se, in apparenza, la tenete sempre ben celata. Se qualcuno ha toccato le corde della vostra sensibilità affettiva, sappiate ricambiare con la tenerezza, la giusta delicatezza e sapendo attendere. Non vi ripagherebbe un atteggiamento d’assalto e una tattica di conquista rapida. Tra un paio di giorni potreste vedere gli effetti del vostro comportamento contenuto e pacato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa mattina ti ritroverai di umore curioso e loquace caro Acquario, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno mentre forma risorse di supporto con Giove e il sole dell’Ariete. Queste vibrazioni sono perfette per porre domande o ricercare nuovi argomenti, alimentando la tua mente con le informazioni che tanto desidera. Il tuo umore si uniformerà una volta che la Luna migrerà in Pesci e nella tua seconda casa solare, chiedendoti di rallentare, ricaricare e abbracciare la decadenza. Questo clima cosmico concederà il permesso di viziarti un pò, anche se dovrai essere consapevole degli obiettivi finanziari esistenti prima di aprire il portafoglio.

Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Considera di investire nel miglioramento della tua comunità oggi carissimo Cancro, poiché la luna dell’Acquario condivide aspetti di supporto con Giove e il sole dell’Ariete. Queste vibrazioni riguardano il riconoscimento del mondo al di fuori di te stesso, considerando come potresti avere un impatto positivo e ottenere importanti punti mentre il benefattore all’interno di te allarga le ali. Le stelle invieranno un pò di amore in più e sosterranno la tua strada nel pomeriggio, quando la Luna andrà alla deriva in Pesci, attivando il settore spirituale della tua carta. Prendi in considerazione l’idea di sederti per una sessione di meditazione o un lavoro di manifestazione mentre la giornata volge al termine e i venti del destino soffiano nella tua direzione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti chiederanno di dare al tuo corpo qualche cura in più questa mattina caro Scorpione, mentre la luna dell’Acquario si connette con Giove e il sole dell’Ariete. Questo clima cosmico porterà anche un’energia edificante ed efficiente sul tavolo, aiutandoti a sbrigare le tue faccende e le commissioni. Una scintilla aleggia nell’aria oggi, quando la Luna scivolerà nell’acqua dei Pesci, mettendoti in uno spazio di testa creativo e ispirato. Assicurati di fare qualche sforzo in più nei tuoi obiettivi artistici o romantici stasera, quando la Luna si connetterà con Saturno e i nodi del destino.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti sentirti in grado di sostenerti emotivamente, finanziariamente e mentalmente questa mattina cari Pesci, grazie ai dolci scambi tra la luna dell’Acquario, Giove e il sole dell’Ariete. Tuttavia, questo clima cosmico potrebbe anche motivarti a nasconderti dalla società per un pò, optando per trascorrere il sabato praticando la cura di te stesso e abbracciando un poò di solitudine. Fortunatamente, non avrai bisogno di cancellare nessun programma per la cena poiché la Luna scivola nel tuo segno oggi, elevando la tua aura e il desiderio di essere visto. Non sentirti in colpa per aver stabilito dei limiti e tornare a casa a un’ora ragionevole una volta che la Luna avrà attraversato Saturno stasera.