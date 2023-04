Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2023 Venerdì

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2023 Venerdì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua tecnologia potrebbe avere un effetto negativo o distraente su di te questa mattina caro Ariete, poiché la luna dell’Acquario forma un aspetto sbilanciato con il capriccioso Marte. Fortunatamente, avrai la possibilità di riprendere il controllo del tuo umore quando Saturno si allineerà con i nodi del destino, purché ti concentri sulla costruzione del futuro lasciando andare ciò che non ti serve più. Sfortunatamente, Venere si agiterà durante questo periodo, il che potrebbe innescare conflitti o confusione, specialmente quando la luna e Mercurio si quadrano questo pomeriggio. Fai ulteriori passi per onorare i tuoi bisogni questa sera quando la Luna manda un bacio a Giove.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non intralciarti stamattina caro Leone, poiché la luna dell’Acquario forma una connessione squilibrata con Marte. Sebbene questo clima cosmico possa scatenare paure e insicurezze, una mano tesa di Saturno e dei Nodi del destino ti permetterà di riprendere il controllo della tua mente, a patto che pratichi l’arte del lasciar andare. Nel frattempo, Venere si agiterà nei cieli, segnando la scusa perfetta per allontanarsi dai tuoi dispositivi elettronici e account sui social media. Appoggiati alla tua spiritualità mentre cala la sera e la Luna manda un bacio a Giove.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue parole potrebbero metterti nei guai questa mattina poiché la luna dell’Acquario forma un aspetto sbilanciato con il capriccioso Marte. Anche se gli altri potrebbero darti sui nervi, potrebbero sorgere gravi conflitti se non ti mordi la lingua. Fortunatamente, le tue emozioni saranno più facili da navigare e controllare quando Saturno si connetterà con Venere e i Nodi del Fato questo pomeriggio, a patto che tu ti prenda cura di mantenere un senso di armonia e grazia. Questo clima cosmico ti chiederà anche di dare la priorità all’efficienza e all’organizzazione, anche se potresti dover chiudere la porta a determinati comportamenti o routine.

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non lottare con te stesso questa mattina caro Toro, poiché la luna dell’Acquario forma un aspetto sbilanciato con il focoso Marte. Anche se potresti sentirti tirato in molte direzioni, provare a svolgere più attività potrebbe farti perdere tempo. Fortunatamente, ti sentirai supportato e stabile una volta che Saturno si allineerà con i nodi del destino, aiutandoti a rimetterti in carreggiata mentre guardi al futuro. Abbraccia la solitudine questa sera quando la luna e Giove si allineano ed evita di spingere i confini o muoverti impulsivamente.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Lavorare in squadra può sembrare faticoso questa mattina cara Vergine, poiché la luna dell’Acquario forma un aspetto sbilanciato con il focoso Marte. Scegli le tue battaglie all’interno della tua comunità e in ufficio, dando la priorità al tuo lavoro se i colleghi sembrano più disorganizzati o capricciosi del solito. La tua attenzione si sposterà sulle questioni del cuore quando Saturno si allineerà con Venere e i Nodi del destino questo pomeriggio, chiedendoti di riflettere sui tuoi desideri e bisogni e se i tuoi standard sono ragionevoli o meno.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna dell’Acquario forma un aspetto sbilanciato con il capriccioso Marte questa mattina caro Capricorno, minacciando di buttarti fuori dal tuo senso di stabilità. Fortunatamente, la tua fiducia e la tua chiarezza aumenteranno quando Saturno si allineerà con Venere e i Nodi del destino questo pomeriggio, anche se dovrai fare attenzione a rimanere organizzato mentre coltivi la tua salute. Sii consapevole del tuo dialogo interno durante questo periodo, o una dura quadratura tra Sole e Mercurio potrebbe portare a schemi di pensiero negativi. Prendi in considerazione l’idea di muoverti lentamente e abbracciare il lusso a casa questa sera quando la Luna e Giove si connettono, spingendoti a rilassarti e trovare ristoro. Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ci sarà molta attività nel cosmo oggi cari Gemelli, e una connessione sbilanciata tra la luna dell’Acquario e Marte potrebbe farti sentire un pò instabile in mezzo a un’abbondanza di movimento. Non sentirti in colpa se ti senti sovrastimolato, specialmente quando Saturno si allinea con i nodi del destino questo pomeriggio, chiedendoti di riflettere e organizzarti all’interno delle tue ambizioni. La dolcezza scorrerà attraverso la tua comunità questa sera, segnando l’occasione perfetta per sostenere un ristorante di proprietà locale, invitando alcuni amici a unirsi a te.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti frustrato da blocchi stradali o figure autorevoli questa mattina cara Bilancia, poiché la luna dell’Acquario forma una connessione sbilanciata con Marte. Anche se questo clima cosmico evocherà il tuo spirito ribelle, c’è il rischio che tu possa bruciare ponti o metterti sulla tua strada. Avrai la possibilità di radicare e recuperare un senso di organizzazione personale quando Saturno si allineerà con Venere e i Nodi del destino questo pomeriggio, segnando l’occasione perfetta per eliminare il tuo spazio dal disordine, appoggiarti alla tua spiritualità e apprezzare la tua posizione attuale. Consentiti di innamorarti questa sera quando la Luna manda un bacio a Giove, mettendoti dell’umore giusto per connetterti.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:La disorganizzazione o il sentirsi sotto tono potrebbero causare un enorme strappo nella tua routine mattutina caro Acquario, poiché la luna e Marte formano una connessione sbilanciata. Cerca di mantenere la calma, comprendendo che la tua salute mentale dovrebbe venire prima di tutto. Un’energia di radicamento e di supporto entrerà in gioco quando Saturno si connetterà con Venere e i Nodi del destino questo pomeriggio, chiedendoti di mettere da parte il tuo ego per piantare semi per il futuro. Prendi in considerazione l’idea di sfogare le tue frustrazioni con un amico fidato o sul tuo diario questa sera quando la Luna manda un bacio all’asteroide curativo Giove.

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Atmosfera serena e positiva che vi vede però lievemente in fibrillazione per via di varie sollecitazioni che vi provengono da più parti. Sole e Giove sono entrambi dissonanti e vi inducono a voler fare tanto e pure contemporaneamente, non sempre riuscendoci come desiderereste e vi eravate imposti.

“Rivoluzione” è la parola chiave per il vostro destino sentimentale in questa fase della primavera 2023. Uno splendido Nettuno, astro della metamorfosi, nel segno a voi alleato dei Pesci, coadiuvato da uno strepitoso Urano nell’altrettanto amico segno del Toro, promuovono cambiamenti che vi portano verso esaltanti evoluzioni. Progetti di matrimonio, di maternità in arrivo, di acquisti di dimore insieme al vostro partner, sono veramente in pole position. Tutto questo in modo più incisivo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 15 del mese di luglio.

Se avete da lavorare pure oggi fate attenzione all’uso di telefoni, di fax, di computer: Sole e Giove, in tandem, contrari per il vostro segno dal segno nemico – amatissimo del Capricorno, vi rendono maldestri e non facilitano una buona funzionalità di questi strumenti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 15 del mese di luglio.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Non scappare dalle tue emozioni questa mattina caro Scorpione, mentre la luna dell’Acquario si connette con l’appassionato Marte. Sebbene questo clima cosmico possa suscitare sentimenti profondi, appoggiarsi alla tua spiritualità ti fornirà l’opportunità di guarire dal disagio. Ti sentirai elevato questo pomeriggio quando Saturno si connetterà con i nodi del destino, aiutandoti a recuperare un senso di controllo senza perdere di vista la tua natura amante del divertimento e la tua grazia. Tuttavia, dovresti evitare una disposizione eccessivamente testarda mentre Venere si agita, minacciando di innescare lotte di potere. Controlla la tua salute questa sera quando la luna si allinea con Giove e considera di sdraiarti a casa.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo ego potrebbe non sentirsi super forte questa mattina Pesci, poiché la luna dell’Acquario forma una connessione sbilanciata con Marte. Mentre va certamente bene volare sotto il radar se non stai operando al meglio, sarà importante che tu diriga la tua attenzione verso il pensiero positivo e le attività che accendono la tua anima. Inizierai a sentirti lucido quando Saturno si allineerà con Venere e i Nodi del destino questo pomeriggio. Pianifica di abbracciare il lusso questa sera quando la Luna e Giove uniscono le forze in alto.