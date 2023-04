Marchesi Antinori, la miglior cantina al mondo al World’s Best Vineyards

Marchesi Antinori è stata eletta miglior cantina al mondo al World’s Best Vineyards

Marchesi Antinori, storica cantina nel Chianti Classico, ha ricevuto il premio World’s Best Vineyards 2022, classificandosi al primo posto tra le migliori eccellenze dell’enoturismo mondiale.

Il World’s Best Vineyards ospita le cantine più suggestive di tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere l’enoturismo a livello mondiale.

La giuria che decreta la lista finale è composta da oltre 500 esperti del settore tra sommelier, professionisti dei viaggi e del turismo, che valutano secondo l’esperienza complessiva che la cantina offre: l’atmosfera, la cucina, le attività, la proposta artistica, il panorama, il personale e il rapporto qualità prezzo.

La storia della Cantina Antinori comincia nel 1385 e oggi, a distanza di ventisei generazioni, la famiglia gestisce ancora direttamente l’attività con scelte innovative e coraggiose, senza mai dimenticarsi del rispetto per le tradizioni e per il territorio.

Ricoperta da vigneti e nascosta tra ulivi e boschi, Cantina Antinori si distingue per il basso impatto ambientale e l’alto risparmio energetico. I vigneti che la ricoprono si estendono per una superficie di 4,60 ettari e sono coltivati prevalentemente a Sangiovese, storico vitigno toscano a bacca rossa.

Oltre alle tenute in Toscana e Umbria, la Cantina ha acquisito nel tempo ulteriori possedimenti, in territori dalla grande vocazione per la produzione vinicola, sia in Italia (Piemonte, Puglia e Lombardia) che nel mondo (California e Cile).

Oltre a Marchesi Antinori, altri sette brand italiani sono entrati nella classifica. Al sesto posto, Sassicaia di Tenuta San Guido. Al settimo l’azienda piemontese regina del Barbaresco e delle Langhe, Gaja. A seguire, Tignanello (sempre di Marchesi Antinori) al 21esimo posto, poi Sicilia con Planetaal 25esimo. E poi ancora Ornellaia in Toscana e Frescobaldi in 33esima e 34esima.

Un premio prestigioso per Marchesi Antinori che rappresenta un importante riconoscimento per tutto l’enoturismo italiano. Un movimento che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale e che vede sul territorio italiano tantissimi esempi di grandissima eccellenza.