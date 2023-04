Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2023 Mercoledì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Abbi cura di osservare e imparare dal mondo intorno a te oggi, mentre la luna del Capricorno manda un bacio al curioso Mercurio. Questo clima cosmico può anche dare peso alle tue parole fintanto che ti presenti da un luogo radicato e professionale. Sfortunatamente, i sentimenti di insicurezza potrebbero insinuarsi questo pomeriggio quando la Luna e Giove si scontrano, ma cerca di non soccombere a schemi di pensiero negativi che ti fanno desiderare di poterti nascondere. Prendi in considerazione l’idea di concederti qualcosa di speciale una volta che avrai terminato la giornata e Urano diventerà attivo nel settore della tua carta che governa il lusso.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di organizzarti e di prendere sul serio le tue ambizioni professionali questa mattina caro Leone, mentre la luna del Capricorno si allinea con l’arguto Mercurio. Queste vibrazioni sono perfette anche per richiedere aiuto o consigli a chi è più affermato e maturo di te, quindi non aver paura di ingoiare il tuo orgoglio e ammettere ciò che non sai. Impegnati in alcuni momenti di pratica spirituale quando la Luna e Giove si affrontano nel pomeriggio, o potresti iniziare a sentirti perso o solo sul tuo cammino. Fortunatamente, l’energia aumenterà poco prima di sera, quando Urano diventerà attivo in alto, aiutandoti a superare gli ostacoli.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Capricorno condivide un dolce scambio con Mercurio questa mattina, affinando il tuo ingegno mentre ti connetti più chiaramente con il mondo che ti circonda. Porta con te questa prospettiva affilata mentre lavori durante la giornata, affrontando la tua lista di cose da fare in modo efficiente e preciso. Sfortunatamente, le insicurezze potrebbero esplodere quando la Luna e Giove si affrontano questo pomeriggio, soprattutto se hai avuto problemi creativi o finanziari. Fai del tuo meglio per mostrare un pò di amore e pazienza in più, confidando che anche questo momento passerà. Cerca opportunità per implementare il benessere o il lusso nella tua routine serale quando Urano ti spinge a divertirti un pò.

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Marte è oggi al vostro fianco come un esperto allenatore da Mondiali di Calcio se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 26 aprile al 2 del mese di maggio. Il pianeta, tra i più combattivi dell’intero arco zodiacale, vi consentirà di librare le vostre energie e di lanciarvi verso la conquista di traguardi prestigiosi in ogni campo. Arrivati sul podio dei vincitori, non vi mancherà di certo il fair play con cui dimostrerete di essere i gentlemen di sempre.

Il Sole è nel segno buon vicino dell’Ariete e voi vi dedicate al vostro partner con quella attitudine ad accogliere e seguire ogni sua piccola richiesta che si rivela in voi straordinaria. Se siete bravi cuochi (e il vostro segno ne ospita molti), prendete il partner per la gola; si profila così la possibilità di preparargli squisiti manicaretti, che lo fanno letteralmente andare in visibilio.

Vi prende una grande smania di uscire e fare il solito shopping selvaggio. Una posizione difficile di Plutone, ospitato nel segno dell’Aquario a voi sfavorevole, vi invita ancora questa giornata ad essere cauti nel manovrare i soldi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 16 del mese di maggio.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tieni gli occhi aperti per segni, sincronicità, numeri angelici e coincidenze cara Vergine, mentre la luna del Capricorno manda un bacio al pianeta messaggero Mercurio. Questo clima cosmico aprirà il tuo terzo occhio, aiutandoti a collegare i punti che l’altro lato ha cercato di mostrarti. Controlla le tue emozioni questo pomeriggio quando la Luna e Giove si affrontano, avendo cura di rilasciare qualsiasi tensione, stress o dramma che potrebbe appesantirti. Un’energia fortunata scorrerà verso di te poco prima di sera quando Urano diventa attivo nei nostri cieli, segnando il momento perfetto per esprimere un desiderio.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua oggi il suo viaggio attraverso il tuo segno caro Capricorno, condividendo un dolce scambio con Mercurio al sorgere del sole. Fai del tuo meglio per muoverti presto in modo da poter dedicare un pò di tempo alle tue attività creative preferite prima di andare al lavoro. Le tue emozioni potrebbero essere un pò intense questo pomeriggio quando la Luna e Giove si scontrano, specialmente se hai a che fare con persone conflittuali o capricciose. Concediti il ​​permesso di esplorare il tuo lato selvaggio una volta terminato il giorno, mentre la luna e Urano ti spingono a divertirti un pò. Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura adattabile risplenderà questa mattina Gemelli, mentre la luna del Capricorno manda un bacio al tuo sovrano planetario Mercurio. Questo clima cosmico ti permetterà di evolvere e maturare, soprattutto per quanto riguarda le relazioni intime e i modelli comportamentali. La tensione potrebbe manifestarsi tra i tuoi coetanei questo pomeriggio quando la Luna e Giove si scontrano, ma cerca di non abboccare se qualcuno si arrabbia con te. Un ronzio ti troverà poco prima di sera quando Urano diventa attivo nei nostri cieli, portando alla luce momenti di illuminazione che possono aiutarti a trasformarti a un livello profondamente personale.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai in una posizione unica per intrattenere conversazioni profonde senza sentirti eccessivamente vulnerabile carissima Bilancia, grazie a un dolce scambio tra la luna del Capricorno e il chiacchierone Mercurio. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto connettendoti con i tuoi compagni più cari, anche se hai solo pochi minuti liberi. Fai attenzione ai comportamenti egocentrici dentro di te e negli altri quando la luna si confronta con Giove, ma cerca di non prenderla sul personale se qualcuno che ami è coinvolto. Prendi in considerazione l’idea di fare delle pulizie di primavera improvvisate una volta che Urano diventa attivo nella tua ottava casa solare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi cura della tua salute mentale ed emotiva questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Capricorno si allinea con Mercurio. Queste vibrazioni riguardano la ricerca della tranquillità e l’implementazione dei confini, se necessario, in modo da poter creare spazio per te stesso per districare la tua mente. Fai attenzione alle tue parole nel pomeriggio quando la Luna si scontra con Giove, soprattutto se ti senti più irritabile del solito. Dovresti anche essere consapevole delle persone con cui socializzi, evitando chiunque abbia un debole per la negatività o la competitività. Pianifica di trascorrere la serata a casa mentre Urano diventa attivo nel settore della tua carta che governa la felicità domestica.

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia irrequieta potrebbe farti girare e rigirare questa mattina caro Cancro, a causa di una dura opposizione tra la luna del Capricorno e Marte. Fortunatamente, avrai la possibilità di radicarti e recuperare la chiarezza una volta che arriva l’alba, grazie a un dolce scambio tra la Luna e Mercurio. Cerca di non limitarti nel pomeriggio quando Giove si agita sopra la testa. Scegli invece di abbracciare uno spirito focoso e un senso di impulso personale. Prendi in considerazione l’idea di sorprendere una persona cara con qualcosa di speciale questa sera quando la Luna e Urano uniscono le forze in alto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Messaggi intensi possono pervadere la tua mente questa mattina presto caro Scorpione, mentre la luna del Capricorno affronta l’appassionato Marte. Sebbene questo clima cosmico possa portare alla luce sogni viscerali o strane premonizioni, appoggiarsi al tuo ottimismo ti permetterà di vedere la bellezza che scorre attraverso il nostro universo e forse un pò di guida profetica. Mostra un pò d’amore alla tua mente quando ti svegli e Mercurio diventa attivo nella tua settima casa solare. Queste vibrazioni possono anche elevare notevolmente le tue capacità di flirt e poteri di persuasione. Le sorprese potrebbero trovarti questa sera quando Urano diventa attivo nei nostri cieli, specialmente quando ti apri alle benedizioni.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stamattina ti ritroverai in uno stato d’animo socievole ma guardingo Pesci, mentre la luna del Capricorno si allinea con il chiacchierone Mercurio. Appoggiati a queste vibrazioni, soprattutto se pensi che ci siano opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Prendi in considerazione l’idea di passare qualche momento sotto il sole nel pomeriggio, quando la Luna e Giove si scontrano e fai attenzione a quanto tempo passi davanti agli schermi. Notizie sorprendenti potrebbero arrivare alle tue orecchie poco prima di sera quando Urano diventa attivo nella tua terza casa solare, quindi assicurati di alzare il telefono quando squilla.