Oroscopo del Giorno 13 Aprile 2023 Giovedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 13 Aprile 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti sentirti leggero ma con i piedi per terra quando ti svegli questa mattina caro Ariete, grazie a un dolce scambio tra la luna del Capricorno e il sognante Nettuno. Anche se probabilmente avrai voglia di operare da dietro le quinte, il lavoro che svolgi sarà sicuramente stimolante e visionario. Sentirai uno spostamento nel pomeriggio quando la Luna migrerà in Acquario, formando un’unione cosmica con Plutone trasformativo. Questa alleanza celestiale ti ricollegherà con il tuo lato sociale, aiutandoti ad avere discussioni significative con amici e sconosciuti allo stesso modo. Un’energia civettuola entrerà in gioco quando Venere diventerà attiva questa sera, segnando la scusa perfetta per accendere le tue app di appuntamenti.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai in una posizione unica per rilasciare senza sforzo e con grazia ciò che non ti serve caro Leone, mentre la luna del Capricorno si allinea con Nettuno questa mattina. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto dando la priorità al tuo benessere generale e allontanati da chiunque o da qualsiasi cosa che potrebbe toglierti la qualità della vita. Un’energia armoniosa ti circonderà questo pomeriggio quando la Luna migrerà in Acquario, attivando il settore della tua carta che governa l’amore. Nel frattempo, anche una mano amica di Plutone trasformerà e guarirà relazioni importanti. Pianifica di esplorare la tua città con qualcuno di speciale questa sera quando Venere diventa attiva nei nostri cieli.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prendi in considerazione l’idea di adottare un approccio piacevole alla tua routine mattutina dolce Sagittario, mentre la luna del Capricorno si allinea con l’etereo Nettuno. Questo clima cosmico porterà un’energia da sogno a casa tua, spingendoti ad abbracciare un pò di lusso prima di affrontare la tua lista di cose da fare. La tua natura riceverà una spinta cosmica nel pomeriggio, quando la luna entrerà in Acquario, formando un’unione cosmica con il profondo Plutone. Queste vibrazioni sono perfette per porre domande significative e graffiare sotto la superficie, quindi non aver paura di connetterti a un livello più profondo. L’amore riempirà l’aria stasera quando Venere diventerà attiva, incoraggiandoti a guidare con un cuore aperto.

Oroscopo del Giorno 13 Aprile 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Va bene se vuoi indugiare in uno stato di pace stamattina caro Toro, mentre la luna del Capricorno manda un bacio a Nettuno. Questo clima cosmico farà emergere la tua natura spirituale e trovare la tranquillità può aiutarti ad attingere all’energia che si verifica al di fuori di te stesso. Ti ritroverai in uno stato d’animo più serio e ambizioso questo pomeriggio quando la Luna entra in Acquario, formando un’unione celeste con Plutone potenziante che è perfetta per perseguire con coraggio i tuoi sogni. Assicurati solo di rallentare questa sera quando la luna e Venere si allineano, invitandoti ad abbracciare un pò di lusso.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il romanticismo aleggia nell’aria questa mattina cara Vergine, mentre la luna del Capricorno manda un bacio all’etereo Nettuno. Appoggiati a queste vibrazioni da sogno flirtando un pò con la tua persona speciale o considera di fare l’amore con te stesso se attualmente sei da solo. Ti sentirai motivato a organizzarti questo pomeriggio quando la Luna entrerà in Acquario, formando un’unione cosmica con Plutone potenziante, ricordandoti il ​​valore dell’ordine e del duro lavoro. La dolcezza ti troverà questa sera quando Venere diventerà attiva nei nostri cieli, chiedendoti di dare priorità al benessere implementando abitudini sane che saranno facili da sostenere.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna fa i suoi ultimi passi attraverso il tuo segno oggi caro Capricorno, formando una dolce alleanza con l’etereo Nettuno questa mattina presto. Questo scambio celestiale porterà premura alla tua psiche, permettendoti di avvicinarti agli scambi sociali da un luogo di grazia ed empatia. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio, quando la Luna migrerà nel rivoluzionario Acquario, chiedendoti di liberare la tua aura con un pò di lusso o del tempo trascorso all’aperto. Una mano amica di Plutone accentuerà questi sentimenti, permettendoti di sentirti sia radicato che potenziato. Pianifica di fare qualcosa di carino per la tua mente e il tuo corpo questa sera quando Venere diventa attiva nel settore della tua carta che governa il benessere. Oroscopo del Giorno 13 Aprile 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di sfondare i confini questa mattina Gemelli, grazie a un dolce scambio tra la luna del Capricorno e Nettuno. Questo clima cosmico porterà sul tavolo un’energia stabilizzante ma alta, facendo sciogliere facilmente gli ostacoli. Sentirai uno spostamento questo pomeriggio quando la Luna si sposterà in Acquario e nel settore spirituale della tua carta, elevando la tua mente, il tuo cuore e la tua anima. Nel frattempo, una mano guaritrice di Plutone assottiglierà il velo che separa i mondi, aiutandoti a comunicare con gli antenati o con un potere superiore. Pianifica di praticare un serio amore per te stesso questa sera quando Venere diventerà attiva nel tuo segno.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Capricorno manda un bacio a Nettuno questa mattina carissima Bilancia, portando un’energia produttiva ma ariosa. Queste vibrazioni saranno particolarmente favorevoli alla tua vita domestica, permettendoti anche di fluttuare con grazia tra le attività legate al lavoro. Inizierai a rianimarti nel pomeriggio quando la Luna migrerà in Acquario, attivando la tua quinta casa solare e incoraggiandoti a divertirti! Nel frattempo, una mano amica di Plutone porterà profondità alle tue interazioni, anche se potresti sentirti chiamato a creare arte piuttosto che socializzare. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando Venere diventerà attiva in alto, invitandoti ad abbracciare il tuo lato mistico.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per apprezzare i piaceri semplici e la bellezza che ti circonda questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Capricorno manda un bacio a Nettuno. Questo scambio celeste può portare pace alla tua anima, specialmente quando trovi tanti motivi per essere grato. I tuoi livelli di energia aumenteranno nel corso della giornata quando la Luna migrerà nel tuo segno, offrendo supporto celeste per i prossimi due giorni. Plutone diventerà anche attivo in alto, aiutandoti ad allontanarti da persone o situazioni che non ti servono come forma di potenziamento personale. Considera di assecondare il tuo lato artistico questa sera, quando la luna e Venere si allineano.

Oroscopo del Giorno 13 Aprile 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ritagliati qualche minuto per la meditazione, la cura di te stesso o il romanticismo questa mattina caro Cancro, mentre la luna del Capricorno e Nettuno uniscono le forze in alto. Queste vibrazioni riguardano la ricerca di appagamento spirituale e forse un pò di decadenza, dandoti il ​​permesso di assaporare momenti tranquilli prima di procedere con la tua giornata. Sentirai uno spostamento questo pomeriggio quando la Luna scivolerà nel rivoluzionario Acquario, attivando il settore della tua carta che governa la trasformazione. Nel frattempo, Plutone interverrà per accentuare questi sentimenti, sfidandoti ad evolverti e ad entrare nel tuo potere personale.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti trovarti di umore creativo e giocoso questa mattina caro Scorpione, mentre la luna del Capricorno si allinea con il visionario Nettuno. Non aver paura di esprimerti in modi unici, onorando la natura leggera e dolce di questo scambio celestiale. L’atmosfera cambierà questo pomeriggio quando la Luna migrerà in Acquario, attivando il settore della tua carta che governa la felicità domestica. Nel frattempo, una mano amica di Plutone potrebbe ispirarti a fare delle pulizie di primavera, quindi assicurati di investire nel tuo spazio. Uno scambio emotivo potrebbe manifestarsi questa sera quando Venere diventa attiva in alto, portando un’energia intima sul tavolo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mercurio è in una posizione benefica dal segno del Toro. Gli affetti assumono un ruolo centrale per voi oggi, in ogni sfera d’influenza: famiglia, amicizie, rapporti di coppia. Con la vostra percettività riuscite a intendere molto bene quel che si agita nell’animo delle persone a cui volete bene e a porre così immediato riparo, con indubitabile preveggenza, all’insorgere di difficoltà, contrasti, complicazioni di ogni genere.

Momento di particolare intesa con la vostra dolce metà, specialmente in serata, grazie alla notevole positività di Nettuno nei Pesci, astro vostro nume tutelare in angolo benefico se appartenete alla terza decade. La posizione di Mercurio inoltre, combinata con quella del team rarissimo composto da Saturno e da Nettuno in congiunzione nel vostro segno, vi apre a un sentire di tipo romantico. Anche se state sperimentando un primo approccio di relazione, avrete oggi la possibilità di vivere un’intesa a due connotata da un’atmosfera da fiaba.