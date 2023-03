Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2023 Mercoledì: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT: Il clima cosmico agirà come un miscuglio questa mattina, rendendo importante che ti sforzi di muoverti da un luogo positivo e amorevole. Un’energia nostalgica causata dalla luna in Cancro potrebbe farti piangere le opportunità perse. Fortunatamente, una mano amica di Venere ti permetterà di trovare la bellezza nel presente. Aspettati che le cose diventino un pò strane quando Urano diventa attivo questo pomeriggio, incoraggiandoti ad affrontare la giornata. Fai attenzione agli scoppi emotivi stasera quando la luna si quadra con Giove e Mercurio, avendo cura di osservare il tuo umore e le tue parole.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua fede potrebbe vacillare mentre la luna in Cancro si quadra con Giove questa mattina, anche se una mano amica di Venere può aiutarti a recuperare un senso di bellezza. Accetta che non tutti gli elementi della vita devono essere magici, optando invece per affrontare le tue responsabilità e vincerle. Le scoperte nel tuo viaggio verso il successo potrebbero arrivare nel pomeriggio quando Urano diventa attivo in alto, specialmente se sei disposto a liberarti dalle convenzioni. Nel frattempo, Marte e Saturno condividono un dolce scambio, spingendoti ad attingere al tuo potere personale e al tuo senso di autorità per trasformarti ed evolverti.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Guarda come tratti te stesso e gli altri questa mattina, mentre la luna in Cancro si connette con Giove e Venere. Questo clima cosmico potrebbe far fluttuare il tuo umore, passando da tranquillo e controllato a competitivo o esagerato. Cerca modi per scuotere e migliorare la tua routine all’ora di pranzo mentre Urano diventa attivo in alto, staccandosi dal tuo solito mercoledì a favore del benessere e dell’eccitazione. Fai attenzione ai frenetici e agli odiatori nel corso della giornata e ricorda di leggere il tuo pubblico se ti trovi in ​​​​un ambiente di gruppo.

Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Un’energia isolante potrebbe trovarti questa mattina caro Toro, mentre la luna del Cancro si quadra con Giove. Fortunatamente, Venere interverrà per elevare il tuo carisma e il tuo senso di grazia, incoraggiandoti a liberarti dal tuo guscio per socializzare. Un’energia spiritosa fluirà attraverso di te quando Urano diventerà attivo nel pomeriggio, quindi non aver paura di fare qualche battuta stravagante purché sia ​​appropriata. Nel frattempo, Marte e Saturno entrano in una connessione di supporto. Tuttavia, vorrai calmarti stasera, quando la Luna se la vedrà con Mercurio.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna in Cancro si connette con Giove e Venere questa mattina cara Vergine, portando sul tavolo sia energia positiva che negativa. Evita di interagire con coetanei competitivi o gelosi, gravitando verso i tuoi compagni più gentili ed edificanti. Tuttavia, potresti anche sentirti messo alla prova da coloro che incontri, il che rende importante trovare compassione dentro di te. Fai attenzione agli incontri casuali questo pomeriggio quando Urano diventa attivo e l’universo cosparge il tuo cammino di spiriti affini. Evita le lotte di potere quando la luna e Mercurio si scontrano stasera, optando invece per un bagno di sale purificante.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️TOP: Cerca di non lasciare che il trauma della tua infanzia ti impedisca di abbracciare completamente l’amore oggi caro Capricorno, poiché la luna in Cancro si connette con Giove e Venere. Mostra un pò di compassione in più a te stesso durante la mattinata, riconoscendo le tue emozioni senza abbandonare la speranza e la resilienza. L’atmosfera si alleggerirà man mano che il pomeriggio scorre e Urano diventa attivo, mettendoti in uno spazio giocoso ed eccentrico. Nel frattempo, Marte e Saturno condividono un dolce scambio, incoraggiandoti ad accettare un pò di flirt abbassando la guardia. Tuttavia, potresti voler concentrarti a casa stasera quando la Luna si confronta con Mercurio.

Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Evita la tentazione di prendere il telefono per prima cosa stamattina, mentre la luna del Cancro si quadra con Giove. Nel frattempo, una mano amica di Venere ti incoraggerà ad abbracciare il silenzio e l’introspezione, permettendoti di trovare chiarezza e verità interiore prima di procedere con la tua agenda. Non aver paura di divertirti un pò questo pomeriggio quando la Luna si allinea con Urano, scatenando il genio spiritoso che vive dentro di te. I tuoi pensieri potrebbero sembrare travolgenti nel corso della giornata, quando la luna si quadra con Giove, anche se trovare uno spazio privato può aiutarti a ritrovare tranquillità e chiarezza.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mostrati un pò di amore in più stamattina cara Bilancia, mentre la luna in Cancro si quadra con Giove. Fortunatamente, una mano amica di Venere può indirizzarti verso uno spazio di testa positivo, permettendoti di scrollarti di dosso ogni vibrazione che persiste nell’aria attingendo al tuo potere personale. Negoziati sorprendenti potrebbero entrare in gioco questo pomeriggio quando la Luna si allineerà con Urano, mentre le stelle si allineano per scuotere le cose. Un’energia celebrativa ti troverà più tardi, anche se potresti dover frenare la tua eccitazione fino a quando non avrai gestito tutte le tue responsabilità e compiti.

ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP:Il tuo cuore e la tua mente potrebbero sentirsi in disaccordo questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Cancro si connette con Giove e Venere. Anche se stai lottando per rimanere concentrato, fai del tuo meglio per mantenere una narrazione positiva. Le scoperte emotive possono aiutarti a trovare il tuo centro questo pomeriggio, grazie all’aiuto del rivoluzionario Urano. Nel frattempo, Marte e Saturno condividono un dolce aspetto, aiutandoti a sentirti più sicuro all’interno delle fondamenta gettate e delle scelte fatte. Pianifica di far riposare la tua mente stasera o un duro quadrato tra la luna e Mercurio potrebbe farti lottare con te stesso. Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Brilla la vostra personalità schietta e calorosa oggi in famiglia, grazie a Nettuno che occupa il segno a voi molto congeniale dei Pesci. Non vi manca la capacità di intervenire molto pragmaticamente nel risolvere le situazioni complesse che sono all’ordine del giorno di ogni famiglia italiana che si rispetti e anche nelle sue fasi più tranquille. Lo stato di salute è abbastanza soddisfacente; attenti tuttavia a non strapazzarvi troppo in palestra o in piscina; Mercurio continua a navigare per voi in angolo contrario dal segno dell’Ariete e potrebbe farvi affaticare più del previsto.

Quadro dei vostri progetti affettivi che sembra in linea di massima tranquillo, se avete una relazione stabile. Chi di voi abbia invece il cuore libero, si potrà avventurare in situazioni avvincenti, ma sia cauto e non si lasci travolgere da ambizioni eccessive, seminate da un Giove tecnicamente contrario, specie se nasca dal 3 al 10 di luglio.

Concludete, con molta facilità ed energia propositiva, le vostre mansioni in ufficio questa giornata, usando la vostra intuizione, sempre formidabile. Se appartenete alla terza decade del vostro segno mostrerete un piglio particolarmente dinamico che permetterà di mettere al suo posto una persona prepotente.

SCORPIONE ⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti leggermente impantanato dai tuoi obblighi questa mattina caro Scorpione, mentre la luna del Cancro si allinea con Giove. Fortunatamente, Venere interverrà per aiutarti a trovare armonia nella tua lista di cose da fare, anche se potresti aver bisogno di accedere alla tua gratitudine per apprezzare veramente le tue benedizioni. L’eccitazione ti troverà mentre il pomeriggio scorre e la Luna si allinea con Urano, segnando la scusa perfetta per esplorare e staccarsi dalla tua routine. Cerca solo di non restare troppo indietro con la tua agenda o una dura connessione tra Luna e Giove potrebbe lasciarti in difficoltà.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Consenti alla tua mente di andare alla deriva verso l’amore questa mattina cari Pesci, mentre la luna in Cancro manda un bacio a Venere. Sfortunatamente, indossare occhiali color rosa potrebbe farti perdere il contatto con la realtà, rendendo importante mantenere un atteggiamento pratico ma positivo. La creatività scorrerà nelle tue vene questo pomeriggio quando la Luna si allineerà con Urano, segnando la scusa perfetta per lavorare a un progetto speciale. Nel frattempo, Marte e Saturno condividono un aspetto di supporto, incoraggiandoti a rimanere fermo nella tua verità e nel tuo senso di individualismo. Guarda le tue spese nel corso della giornata, quando la luna si quadra con Giove.