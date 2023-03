Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Plutone va alla deriva in Acquario e nel settore della tua carta che governa la comunità caro Ariete, che è pronto a rimodellare la tua cerchia di amicizie e il tuo ambiente per i prossimi vent’anni. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, formando una dolce alleanza con l’appassionato Marte, ispirandoti a mettere in pratica le tue parole e le tue idee. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio scorre e la Luna entra in Toro, anche se una dura connessione con Plutone potrebbe farti sentire un pò disincantato da ciò che ti circonda. Concediti il ​​​​permesso di sdraiarti quando Saturno diventa attivo in alto, prendendoti del tempo per decomprimerti in privato.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Plutone si sposta in Acquario e nel settore della tua carta che governa il romanticismo caro Leone, portando una scarica di energia trasformativa nella tua vita amorosa. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso l’Ariete, formando una dolce alleanza con Marte perfetta per connettersi con gli altri su passioni e credenze filosofiche. La tua attenzione si reindirizzerà verso ambizioni professionali quando la Luna si stabilirà in Toro questo pomeriggio, anche se una dura connessione con Plutone potrebbe farti sentire oberato di lavoro o disincantato dalla tua posizione attuale. Fortunatamente, Saturno interverrà per aiutarti a scrollarti di dosso queste vibrazioni, anche se dovrai stabilire dei limiti con te stesso e con gli altri.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il modo in cui pensi e parli cambierà drasticamente nei prossimi due decenni, caro Archer, mentre Plutone si sposta verso l’Acquario e la tua terza casa solare. Fortunatamente, non dovrai rivoluzionare completamente la tua disposizione dall’oggi al domani, poiché queste vibrazioni sono destinate a muoversi lentamente. Cerca di flirtare a metà mattina quando la luna dell’Ariete manda un bacio all’appassionato Marte, aumentando la tua fiducia mentre evoca l’affetto degli altri. Sentirai un cambiamento quando la Luna entrerà nel Toro con i piedi per terra, chiedendoti di concentrarti sulla tua salute fisica e mentale. Pianifica di nasconderti a casa, poiché Saturno ti spinge verso la felicità domestica.