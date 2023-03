Ferrari Roma Spider: per l’estate apre la capote

Ferrari Roma Spider

Lo stile elegante di una spider con capote in tela

Arriva l’estate. No al tettuccio in metallo, sì alla capote in tela, come le spider di una volta! A Maranello gli occhi sono puntati su Ferrari Roma Spider, con una scelta che non si vedeva da almeno cinquantaquattro anni.

Gran parte della meccanica di Ferrari Roma Spider è quella della Roma, con il V8 biturbo di 3.9 litri da 620 CV e 760 Nm di coppia e cambio doppia frizione Dct a otto marce. La vera novità è una nuova pompa dell’olio che riduce del 70% i tempi di raggiungimento dei valori ideali a freddo e offre una maggiore portata ai medi regimi.

Le prestazioni però non sono cambiate: la velocità massima può superare i 320 km/h, mentre per raggiungere da ferma i 100 km/h la Roma Spider impiega 3,4 secondi.

Il concetto aerodinamico di una spider va sempre curato con un’attenzione particolare, per cui le linee della Ferrari Roma Spider sono state leggermente affinate anche con accorgimenti mirati, tipo un’ala mobile posteriore che ha permesso di ottenere gli stessi valori di carico verticale della coupé, salvaguardando allo stesso tempo il confort a bordo con il tetto aperto.