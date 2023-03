Oroscopo del Giorno 21 Marzo 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non pensare di dover stare al passo con gli altri questa mattina caro Toro, mentre la luna dei Pesci si quadra con Marte. Anche se le frustrazioni possono affiorare in superficie se ti senti lasciato indietro, muoverti al tuo ritmo alla fine ti porterà avanti. Prendi in considerazione l’idea di attingere al tuo lato spirituale mentre Plutone diventa attivo in alto, aprendoti ai messaggi dall’aldilà. Sentirai un cambiamento quando la Luna migrerà in Ariete, mettendoti in uno stato d’animo più privato e tranquillo mentre la luna nuova sorge sopra di te!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fai attenzione alla tensione all’interno delle sfere romantiche e professionali questa mattina cara Vergine, mentre la luna dei Pesci si quadra con l’aggressivo Marte. Fortunatamente, avrai la possibilità di ridere del dramma e appoggiarti all’amore, grazie a una dolce alleanza tra la Luna e Plutone. L’energia si sposterà mentre si manifesta la luna nuova dell’Ariete, chiedendoti di concentrarti sull’evoluzione della tua anima e su come potresti trasformarti nei prossimi sei mesi. Usa questa energia per stabilire intenzioni che possono aiutarti a scoprire te stesso in modi più significativi, sebbene anche le tue relazioni siano destinate a intensificarsi e approfondirsi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Profilo dei transiti planetari che vede molti pianeti oggi che vi favoriscono. Non vi viene a mancare nulla, vi accompagna quella serena sicurezza nel modo di procedere e di fare ogni scelta che è tipica del Capricorno. Il vostro segno è uno dei più sostenuti dai transiti planetari e infatti transita in Capricorno il potentissimo Plutone. Sappiate tesaurizzare questo momento davvero straordinario che il cielo ha in serbo per voi.

Prendetevi cura della vostra relazione d’amore senza dare nulla per scontato e impegnandovi costruttivamente. Il sentimento è come una pianta: va costantemente innaffiato e nutrito. Oggi lo sapete e vi date da fare perché l’amore prosperi e fiorisca rigoglioso. In special modo se siete nati nella seconda decade.

Non vi date troppa preoccupazione se i vostri capi non vi hanno oggi dato l’importanza che voi pensavate e forse volevate. Si è trattato solo di distrazione. Procedete per la vostra strada e vedrete che, tra qualche giorno, con i risultati da voi esibiti, il loro atteggiamento cambierà. In special modo se siete nati dal 13 al 18 del mese di gennaio. Un efficace Nettuno spiana i vostri passi coadiuvato da uno splendente e fortunato Saturno, entrambi in Pesci.

Oroscopo del Giorno 21 Marzo 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La pressione delle tue responsabilità potrebbe rendere difficile trovare la bellezza nel presente questa mattina cari Gemelli, a causa di una dura quadratura tra la luna dei Pesci e Marte. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni quando Plutone diventa attivo in alto, anche se potresti dover stabilire limiti migliori con te stesso. Sentirai un cambiamento mentre la Luna migra in Ariete, preparandosi per la luna nuova di oggi che è pronta a ravvivare la tua vita sociale. Pianifica di entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo mentre la luna e Mercurio si allineano questa sera, spingendoti ad abbracciare un forte senso di comunità.