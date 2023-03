Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2023 Lunedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Prendi in considerazione l’idea di iniziare la giornata con una lezione di yoga, un circolo di meditazione o discussioni filosofiche Gemelli, mentre la luna dell’Acquario si allinea con Giove. Questo clima cosmico può portare guarigione alla tua anima quando ti allinei con spiriti affini, anche se entrerà in gioco anche un elemento di fortuna. Controlla i tuoi confini quando Mercurio si allinea con Plutone questa sera e non aver paura di prenderti una pausa da chi non rispetta il tuo spazio. Sentirai un cambiamento una volta che il pianeta della comunicazione migrerà in Ariete, aiutandoti a fare nuove amicizie nelle prossime settimane.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Dovresti sentirti sicuro, radicato e confortato a casa questa mattina caro Capricorno, poiché la luna dell’Acquario condivide dolci connessioni con Giove. Tuttavia, la tensione di Urano potrebbe portare stress nella tua sfera, specialmente se un’altra persona ferisce il tuo ego. Prendi in considerazione l’idea di prendere una boccata d’aria fresca se hai bisogno di un minuto per te, prendendoti un momento per apprezzare gli elementi che costruiscono il nostro mondo. Le tue parole viaggeranno con il potere e la capacità di trasformare le menti questa sera quando Mercurio si allineerà con Plutone. Sentirai un cambiamento una volta che il pianeta della comunicazione entrerà in Ariete, mettendoti in contatto con le tue emozioni .

C’è oggi in ufficio chi vuole fare un pò troppo il prepotente. Plutone in Capricorno in angolo dissonante vi porta a prendere la posizione di chi si trova maggiormente in difficoltà, dato il vostro carattere di paladini della giustizia e della difesa dei diritti dei deboli. Questa ipotesi previsionale appare più centrata e in evidenza se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade.

Vivete la dimensione sentimentale con leggerezza di tocco, senza immergervi in sentimentalismi che avrebbero solo l’effetto di innervosirvi. Il vostro, si sa, è un segno schietto e asciutto, che vive la dimensione sentimentale in totale genuinità e libertà d’azione. Chi abbia la fortuna di vivere una coppia stabile e serena vedrà allontanarsi molto facilmente lo spettro della noia.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Clima della giornata vivace e brioso con la Luna in Acquario a darvi verve e spirito di divertimento specie se siete nati nella terza decade. Con Venere pure positiva trovate il modo di superare molte difficoltà piccole e grandi che oggi potreste incontrare sul vostro cammino. Vi sorregge uno strepitoso senso dell’umorismo con cui risultate irresistibili in famiglia e nella cerchia delle amicizie più strette. In particolare se siete nati nella prima decade.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stabilire dei confini ti darà l’opportunità di sistemare e guarire la tua mente questa mattina carissimo Toro, grazie a un’utile alleanza tra la luna dell’Acquario e Giove. Tuttavia, potrebbe essere meglio tracciare queste linee da una disposizione gentile o l’attrito tra la Luna e Urano potrebbe provocare respingimenti da parte delle persone intorno a te. Cerca modi per connetterti con la tua comunità mentre Mercurio si allinea con Plutone questa sera, attivando il settore filosofico della tua carta. Sentirai un cambiamento una volta che il pianeta della comunicazione entrerà in Ariete, mettendoti in uno stato d’animo più privato e introspettivo.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Le persone saranno attratte dalla tua natura eccentrica e giocosa questa mattina cara Bilancia, grazie a un dolce scambio tra la Luna e Giove. Consenti a te stesso di amare e sentirti amato in questo momento e considera di radunare i tuoi compagni per un brunch improvvisato. Tuttavia, fai attenzione a chi estendi un invito, facendo attenzione a non includere o escludere le persone sbagliate. Pianifica di investire nell’ordine del tuo spazio questa sera quando Mercurio si allinea con Plutone, incoraggiandoti a cercare la trasformazione attraverso l’organizzazione. I tuoi pensieri andranno alla deriva sui temi dell’amore e del romanticismo una volta che Mercurio migrerà in Ariete, riscaldando le tue connessioni nelle prossime settimane.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua voce avrà un effetto edificante e curativo sugli altri questa mattina carissimo Acquario, poiché la luna condivide dolci connessioni con Giove. Usa questa energia come scusa per fare il check con eventuali amici che potrebbero essere in difficoltà, offrendo amore e sostegno a coloro che ne hanno più bisogno. Cerca solo di non abbandonare i tuoi bisogni emotivi nel processo, o il tuo lato capriccioso potrebbe emergere in superficie. Concediti un momento di solitudine e introspezione questa sera quando Mercurio si connette a Plutone, aiutandoti a chiudere le porte nella tua mente. Sentirai un cambiamento quando il pianeta della comunicazione entrerà in Ariete, mettendoti in uno stato d’animo curioso e socievole.

Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I confini saranno un tema importante per te questa mattina carissimo Cancro, poiché la luna dell’Acquario si connette con Giove. Questo clima cosmico ti ricorderà che va bene tracciare e cancellare le linee come meglio credi, soprattutto quando si tratta di intimità. Sfortunatamente, potresti ricevere qualche respingimento una volta che Urano diventa attivo in alto, in particolare da conoscenti o colleghi ai quali non ti senti vicino. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando Mercurio manderà un bacio a Plutone prima di fare il suo debutto in Ariete, trasformando la tua prospettiva sulle relazioni se permetti alla tua mente di cambiare.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Controlla i tuoi bisogni emotivi e fisici questa mattina caro Scorpione, mentre la luna dell’Acquario manda un bacio a Giove. Queste vibrazioni sono perfette anche per valutare la lista delle cose da fare, comprendendo che evitare alcune attività non farà alcun favore alla tua mente. Ti sentirai autorizzato ad esprimerti in modo creativo la sera quando Mercurio manda un bacio a Plutone, quindi assicurati di dedicarti alla tua attività artistica e artigianale preferita. L’atmosfera cambierà quando il pianeta della comunicazione entrerà nel focoso Ariete, motivandoti a prendere più seriamente la tua salute nelle prossime settimane.