Caffè Oleato: l’ultima novità di Starbucks è il caffé all’olio d’oliva!

Le tre bevande presentate sono: Caffè Oleato Latte, espresso Starbucks Reserve unito a un’emulsione di cremosa bevanda vegetale a base di avena e olio extravergine d’oliva. Oleato Golden Foam Cold Brew con il caffè estratto a freddo, e Oleato Iced Shaken Espresso, un espresso leggermente addolcito, con note di nocciole tostate e un’emulsione cremosa di bevanda vegetale a base di avena e olio extravergine di oliva.

Inoltre presso la Starbucks Reserve Roastery di Milano ci sarà la possibilità di personalizzare alcune delle bevande Starbucks aggiungendo una dose (equivalente a un cucchiaino) di olio extravergine d’oliva, per personalizzare alcuni drink quali bevande a base di caffè espresso e tea latte.

L’emulsione di caffè Starbucks con olio d’oliva crea un risultato ricco e vellutato, con sapori rotondi grazie all’olio d’oliva che ben si fondono con le morbide note di cioccolato del caffè.

La nuova linea sarà lanciata in tutti gli store Starbucks in Italia a partire da oggi mercoledì 22 febbraio, per poi essere introdotta nei prossimi mesi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.