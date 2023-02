Oroscopo del Giorno 22 Febbraio 2023 Mercoledì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Ti risveglierai con un senso di amore e compassione per la tua comunità cari Gemelli, grazie a un’unione celeste tra la luna dell’Ariete e Venere questa mattina presto. Assicurati di portare questi sentimenti nella tua giornata, salutando coloro che incontri con grazia e gentilezza. Tieni gli occhi aperti per segni e sincronicità mentre il pomeriggio scorre e Mercurio si allinea con Marte, aprendoti ai messaggi che arrivano. Ti potrebbe essere chiesto di assumere un ruolo di leadership nel corso della giornata, quando la Luna si avvicina a Giove, aumentando la tua popolarità e apportando ulteriore splendore alla tua presenza.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I messaggi di sostegno e amore dovrebbero farti sentire riposato e in pace mentre ti svegli dolce Capricorno, anche se potresti voler stare lontano dalle tue pagine sui social media nel tentativo di assaporare il momento. Ti sentirai ispirato a investire nel benessere quando Mercurio si allineerà con Marte questo pomeriggio, incoraggiandoti a dare priorità alla tua salute mentale e fisica. Un’energia celebrativa eleverà il tuo spazio nel corso della giornata, quando la Luna si allineerà con Giove, segnando la scusa perfetta per organizzare una festa da ballo da solista o invitare i tuoi cari a cena.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :La liberazione emotiva potrebbe trovarti mentre attraversi i regni dei sogni questa mattina cara Vergine, grazie a una dolce alleanza tra la luna dell’Ariete e Venere. Prenditi un momento per connetterti e aprire il tuo cuore una volta che ti sei svegliato, permettendoti di sentirti rinnovato ed eccitato per la giornata. Buone vibrazioni scorreranno mentre il pomeriggio scorre e Mercurio manda un bacio a Marte, motivandoti con un senso di ottimismo che è perfetto per perseguire con coraggio i tuoi obiettivi. La tua cerchia sociale è pronta ad espandersi nel corso della giornata in cui la Luna si connette con Giove, anche se potresti aver bisogno di metterti in gioco per fare nuove amicizie.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle si allineeranno per sostenere il tuo processo di guarigione nelle primissime ore di questa mattina caro Toro, grazie a un’alleanza cosmica tra la luna dell’Ariete e Venere. Prenditi un momento per attingere al tuo cuore quando ti svegli, scegliendo di mostrarti amore e compassione prima di iniziare la giornata. Cerca opportunità per condividere idee e prendere l’iniziativa nella tua carriera questo pomeriggio, mentre Mercurio manda un bacio a Marte, aiutandoti ad aprire un nuovo terreno professionale. Ti sentirai in pace nel corso della giornata, quando la Luna si avvicina a Giove, portando gioia e ottimismo alla tua mente.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È un bel cielo astrologico a pilotare le vostre imprese e a muovere positivamente i vostri stati d’animo. Lo Zodiaco vi dona la calda generosità, l’umanità, la sensibilità affettiva; quest’oggi metterete in campo questi talenti, specialmente in campo amicale e familiare. L’ambiente delle persone che vi sta attorno ve ne renderà il merito e anche la giustizia che vi sono dovuti.

L’organizzazione di un prossimo viaggio estivo in un paese lontano, che volevate da tempo visitare, vi unisce di complicità, di potente compenetrazione organizzativa con la vostra dolce metà. La scelta del luogo, degli alberghi e dei prezzi adatti all’occasione, li vagliate voi con la vostra impareggiabile razionalità pratica. Se siete da poco in una relazione di coppia, non chiedete troppo alla persona che adesso vi sta accanto, soprattutto non chiedetegli quello che non vi può dare. Intanto però da parte vostra, uno slancio particolarmente vibrante e solare vi caratterizza nel manifestare il vostro affetto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 12 del mese di ottobre.

Attenti a che una committenza prestigiosa arrivi a concludersi con un esito positivo, specie se siete liberi professionisti, vi tenete sempre pronti a intervenire nel caso ci siano ancora ultimi aggiustamenti e piccoli errori da correggere all’ultimo minuto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non distrarti mentre ti prepari per il lavoro questa mattina caro Acquario, poiché un aspetto sbilanciato della luna minaccia di metterti fuori gioco. Fortunatamente, la chiarezza verrà ripristinata mentre Mercurio si allinea con Marte questo pomeriggio, accendendo la tua mente e la tua anima con idee creative e affinando il tuo ingegno. La tua voce viaggerà molto più tardi nel corso della giornata in cui la Luna si avvicina a Giove, quindi assicurati di mantenere un messaggio positivo e rispettoso. Avrai il potere di guarire attraverso le parole stasera.

Oroscopo del Giorno 22 Febbraio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe sembrare un pò strana quando ti svegli questa mattina carissimo Cancro, facendoti sentire diviso tra le tue responsabilità e il desiderio di creare. Sebbene sia certamente importante rimanere concentrati sul lavoro, scarabocchiare su post-it e documentare idee artistiche può aiutarti a trattenerti fino a quando non avrai più tempo libero per giocare. Fortunatamente, il rinforzo cosmico ti aiuterà a scrollarti di dosso queste vibrazioni mentre il pomeriggio si manifesta, grazie a un dolce scambio tra Mercurio e Marte. La tua stella sorgerà più tardi quando la Luna si avvicina a Giove, aiutandoti a fare forti impressioni ovunque tu vada.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia riparatrice ti travolgerà nelle primissime ore di questa mattina carissimo Scorpione, grazie a un’alleanza cosmica tra la luna dell’Ariete e Venere. Abbraccia queste vibrazioni iniziando la giornata in anticipo e controllando gli elementi dalla tua lista di cose da fare in modo efficiente e con stile. Controlla te stesso questo pomeriggio quando Mercurio manda un bacio a Marte, prendendoti un momento per congratularti con te stesso. Ti sentirai ispirato ad aiutare gli altri quando la Luna si avvicina a Giove nel corso della giornata, portando soddisfazione spirituale ogni volta che fai una buona azione.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per radicarti mentre ti connetti con la tua spiritualità questa mattina cari Pesci. Questo clima cosmico potrebbe buttarti fuori gioco se la tua testa si allontana nelle nuvole, rendendo importante che tu cerchi la bellezza nel mondo che ti circonda, trovando modi per assecondare i tuoi sensi e rimanere presente. Il tuo cuore e la tua mente lavoreranno insieme quando Mercurio manderà un bacio a Marte questo pomeriggio, quindi assicurati di seguire il tuo istinto. La tua natura generosa verrà attivata più tardi nel corso della giornata, ma cerca di non abusare del tuo budget per oggetti irrisori.