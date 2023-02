Morto Paco Rabanne, lutto nel mondo della moda

E’ morto Paco Rabanne

Il grande stilista spagnolo Paco Rabanne è morto a 88 anni in Francia

Paco Rabanne, stilista spagnolo famoso in tutto il mondo, è morto in Francia all’età di 88 anni.

La sua carriera cominciò negli anni ’60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga per poi presentare la sua prima collezione di abiti nel 1963. Da quel momento in poi, creò un impero nel mondo della moda, che spazia dall’haute couture, all’abbigliamento e ai profumi, fino agli oggetti decorativi. Il suo marchio entrò a far parte del gruppo spagnolo Puig nel 1986.

Coco Chanel lo ribattezzò “il metallurgico della moda”. Fu il primo stilista in assoluto a usare la musica nelle sfilate.