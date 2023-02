Oroscopo del Giorno 3 Febbraio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il Cancro intuitivo e la tua terza casa solare questa mattina caro Toro, aprendoti ai segni dell’universo. Sfortunatamente, questi messaggi possono sembrare confusi e contorti, grazie a un’energia aspra che si irradia dal Mercurio cerebrale. Cerca di non pensare troppo a ciò che l’altra parte potrebbe dirti, scegliendo invece di goderti la bellezza e la magia del momento. Sentiti libero di scorrere i tuoi feed sui social media questo pomeriggio quando la Luna manda un bacio a Nettuno, dandoti il ​​permesso di scappare in un’altra parte del mondo, anche se solo per pochi istanti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nel bene e nel male, cerca di non confrontarti con gli altri oggi cara Vergine, mentre la luna in Cancro affronta Mercurio. Anche se sarai sicuramente di umore sensibile, misurare la tua situazione rispetto a quella di un altro non migliorerà il tuo umore, anche se l’obiettivo è farti sentire meglio o più sicuro di te. Fortunatamente, un’energia più dolce prenderà piede mentre il pomeriggio scorre e la Luna si allinea con Nettuno, benedicendoti con un ritrovato senso di equilibrio e amore per te stesso. Stai in guardia per le lotte di potere stasera quando il sole dell’Acquario affronterà Urano ed evita di prendere impegni di cui non sei sicuro.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti incerto su ciò che il tuo cuore vuole veramente stamattina, caro Capricorno, mentre la luna in Cancro affronta Mercurio. Questo clima cosmico potrebbe anche farti sentire come se una persona cara non ti capisse del tutto, anche se comunicare potrebbe rappresentare una sfida. Fortunatamente, avrai la possibilità di esprimere i tuoi sentimenti nel pomeriggio grazie all’aiuto dell’etereo Nettuno. Sarai in una posizione unica per dipingere un quadro sognante e romantico, aiutando gli altri a capirti in modi nuovi e astratti.

Oroscopo del Giorno 3 Febbraio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia spiacevolmente stagnante permarrà questa mattina Gemelli, mentre la luna nel Cancro affronta Mercurio. L’impazienza per il cambiamento non farà che amplificare le frustrazioni, rendendo importante che tu rimanga con i piedi per terra e paziente per il progresso. Fortunatamente, avrai la possibilità di impressionare i tuoi colleghi mentre il pomeriggio scorre e la Luna si allinea con Nettuno. Questo scambio celeste è perfetto anche per te poiché le stelle si allineano per intensificare i tuoi sensi. Fai attenzione alla tensione questa sera quando il sole si quadra con Urano, minacciando di innescare una crisi di fede.