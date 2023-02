Orb X Cooler Master: la poltrona a uovo per stare concentratissimi

Una work-gaming station per spremere al massimo la produttività e lo svago

Orb X Cooler Master ha rivelato il suo prossimo progetto. Si chiama Orb X ed è una sedia futuristica in stile cabina di pilotaggio, dotata di illuminazione RGB e un’elegante rete motorizzata di componenti che probabilmente ti fa sentire un combattente stellare quando sedendoci dentro.

La poltrona a uovo Orb X Cooler Master è come una stanza dedicata al lavoro o al gioco alla massima potenza, concentrati nello spazio di una poltrona extralarge!

Con una forma avvolgente, integra tutto ciò che serve per isolarsi dal mondo e innescare la massima produttività oppure immergersi nei mondi virtuali dei titoli video ludici di ultima generazione.

La corazza esterna di Orb X Cooler Master è in plastica abs bianca o nera di tipo lucida e illuminata a led per creare la giusta atmosfera. La poltrona è rivestita in pelle di qualità ed è reclinabile secondo le preferenze personali da una posizione classica più adatta al lavoro a una semi-sdraiata per il gioco.

Il monitor è alla perfetta distanza e altezza rispetto allo sguardo e può esserne montato uno singolo da 34 pollici oppure uno triplo da 27 pollici.

Naturalmente non potevano mancare altoparlanti attorno al capo per creare un suono tridimensionale che aumenta in modo esponenziale l’immersività.

Orb X mette a disposizione anche diversi compartimenti per inserire computer o console e i rispettivi cavi in modo ordinato e discreto, inoltre sono presenti porte usb type-c e type-a un pò ovunque oltre a una piastra per la ricarica a induzione sulla scrivania, regolabile a piacere.

Orb X Cooler Master non ha ancora avuto una data di lancio ufficiale o un prezzo, ma possiamo aspettarci che un prodotto del genere sia un prodotto piuttosto costoso!