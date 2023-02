Oroscopo del Giorno 2 Febbraio 2023 Giovedì

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Il tuo cuore si riempirà di un senso di gratitudine questa mattina Gemelli, mentre la luna Cancro entra in una rara formazione di “aquiloni” nel cielo. Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente in questo momento, permettendoti di immergerti nella bellezza che ti circonda. L’universo ti aiuterà anche ad aprire le porte verso la prosperità, anche se dovrai essere serio riguardo ai tuoi obiettivi mentre trovi la resilienza per superare le insicurezze o le paure che ti hanno trattenuto storicamente. Un momento di brillantezza apparirà nella tua mente questa sera quando la Luna si allineerà con Urano, quindi assicurati di tenere carta e penna a portata di mano.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia armoniosa ti permetterà di accettare l’amore questa mattina caro Capricorno, mentre la luna in Cancro forma una serie di aspetti di buon auspicio nel cielo. Consenti a te stesso di pensare in modo positivo e abbraccia l’ottimismo, anche se va contro il tuo comportamento tipicamente pratico. Il romanticismo fiorirà quando sarai onesto sui tuoi desideri, speranze e sogni, grazie a un dolce scambio tra Venere e i nodi del destino. Tuttavia, dovresti essere consapevole di essere vulnerabile questo pomeriggio, evitando chiunque tenda a concentrarsi sul negativo.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Le stelle ti chiederanno di restituire qualcosa alla tua comunità questa mattina, cara Vergine, mentre la luna in Cancro forma una serie di aspetti di buon auspicio nel nostro cielo. Queste vibrazioni riguardano lo shopping locale, il rapporto con gli altri e il rafforzamento della rete di supporto, anche se dovresti anche considerare di donare del tempo a una causa che ti appassiona. Un’energia fortunata ti seguirà nelle questioni di amore e creatività, grazie all’aiuto di Venere e ai nodi del destino. Prendi in considerazione l’idea di frequentare una lezione di yoga o un circolo di meditazione stasera, quando la Luna si allinea con Urano, innescando il tuo lato spirituale.

Gli astri vi suggeriscono di tenere a freno le pulsioni possessive sulla persona amata. Alcuni astri contrari continuano a inviarvi pulsioni in tal senso, specie se appartenete alla taurina seconda e terza decade. Non date peso a certe vostre sensazioni e impressioni, che si potrebbero rivelare fallaci.

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un pianeta squisitamente femminile, ricettivo, Nettuno, naviga nelle acque dei Pesci, che è in relazione di “affinità elettiva” con il Toro. Il clima in casa si rasserena e definitivamente sarà armonico in serata, permettendovi di esternare la vostra vera personalità, calda e umana, aiutandovi a essere veramente voi stessi.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Non preoccuparti di provare a reinventare la tua vita oggi cara Bilancia, poiché la luna in Cancro forma un “aquilone” cosmico nel cielo. Queste vibrazioni riguardano il rimanere con ciò che sai essere provato e vero, costruendo sulle basi che hai già stabilito. I guadagni si manifesteranno quando mostrerai pazienza e resilienza, mentre l’universo si allinea per inaugurare ricompense per il tuo duro lavoro. Nel frattempo, Venere si allinea con i nodi del destino, aiutandoti a elaborare strategie pratiche su come andare avanti. Tuttavia, ti consigliamo di mantenere un sano equilibrio tra i doveri e la cura di te stesso, altrimenti il ​​​​tuo motore potrebbe esaurire il carburante.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Sii gentile con il tuo corpo stamattina caro Acquario, mentre la luna in Cancro entra in una formazione di supporto. Queste vibrazioni riguardano l’appoggiarsi al benessere, permettendoti di sfuggire temporaneamente a qualsiasi sintomo fisico di stress che ti ha afflitto. Nel frattempo, Venere condivide un dolce scambio con i nodi del destino, aprendo le porte all’interno dei tuoi percorsi finanziari e professionali. La strategia sarà la chiave per lavorare con queste energie di buon auspicio, rendendo importante abbracciare il tuo lato pratico. Un brusio rimarrà nell’aria stasera quando la Luna si allineerà con Urano, portando eccitazione.

Oroscopo del Giorno 2 Febbraio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa mattina ti sentirai al centro dell’universo, grazie a una formazione di “aquiloni” di supporto tra la luna, Venere e i nodi del destino. Sfrutta al massimo questo clima cosmico abbracciando la tua spiritualità, anche se dovresti prenderti del tempo per entrare in contatto con la famiglia e gli amici. Potresti voler esaminare i tuoi confini questo pomeriggio, ridisegnando tutte le linee che si sono perse di recente. È probabile che questa sera si manifestino piacevoli sorprese quando la luna si allineerà con Urano, segnando l’occasione perfetta per liberarsi dalla routine e abbracciare l’ignoto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia sacra ti circonderà questa mattina caro Scorpione, mentre la luna in Cancro evoca una formazione di “aquilone” di supporto nei nostri cieli. Consenti al tuo lato mistico di prendere temporaneamente il sopravvento, chiedendo all’universo guida o assistenza dove ne hai più bisogno. Anche la tua vita amorosa beneficerà di una spinta celeste, poiché Venere si allinea con i nodi del destino, spingendoti verso un futuro in cui il tuo cuore è pieno. Segui i segni verso il tuo percorso più alto, permettendo al tuo cuore di guidarti senza abbandonare completamente la logica o la ragione. L’energia dell’anima gemella aleggia nell’aria questa sera, segnando l’occasione perfetta per entrare in contatto con qualcuno di speciale.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un impeto di creatività fluirà attraverso la tua aura questa mattina Pesci, mentre la luna Cancro entra in una rara formazione di “aquiloni” nel cielo. Ora è il momento perfetto per mostrare le tue abilità e i tuoi talenti naturali, permettendoti di brillare con fascino. Buone vibrazioni fluiranno man mano che le ore continuano a svolgersi, grazie a un’alleanza di supporto tra Venere e i nodi del destino, aiutandoti a trovare chiarezza sul percorso da percorrere attraverso la guida divina. Tuttavia, potresti voler stare in guardia contro i colpi dell’ego o la fiducia vacillante.