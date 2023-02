Infinity Pool Italia: vista spettacolare sulle montagne innevate 

La location perfetta per scoprire la natura incontaminata dell’ Alto Adige . Con una sorpresa: la piscina sul tetto, con vista sui boschi del corno di Renon. Non mancano sauna, bagno turco e zona relax.

Sulle Alpi vicino a Bolzano , un retreat composto da varie unità realizzate interamente in legno e arredate con gusto impeccabile. Il complesso, affacciato su un lago e circondato dai boschi , comprende persino una casa sull’albero. E non poteva mancare una Spa con vista panoramica sulla natura circostante.