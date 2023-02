Oroscopo del Giorno 1 Febbraio 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 1 Febbraio 2023 Mercoledì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Febbraio 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per apprezzare la tua rete di supporto oggi caro Ariete, mentre il sole dell’Acquario si allinea con Giove. Queste vibrazioni porteranno guarigione al tuo cuore quando lascerai entrare gli altri, quindi assicurati di raggiungere i tuoi amici in lungo e in largo. Sentirai un cambiamento mentre il pomeriggio scorre e la Luna fa il suo debutto nel sensibile Cancro, aumentando le tue emozioni e il tuo intuito. Questa posizione luminare riguarda il nutrimento di te stesso e dei tuoi cari, segnando l’occasione perfetta per ospitare i tuoi cari per un sostanzioso pasto cucinato in casa. Ricorda solo di darti anche un pò di amore, altrimenti i tuoi livelli di energia potrebbero risentirne.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia aggraziata ti seguirà oggi dolce Leone, mentre il sole dell’Acquario manda un bacio all’asteroide curativo Giove. Usa questa energia per nutrire la tua spiritualità e le compagnie più apprezzate, poiché così facendo rafforzerai queste relazioni e la tua connessione con l’altra parte. Possono anche entrare in gioco opportunità per aiutare gli altri a guarire, quindi non aver paura di offrire qualche consiglio compassionevole se incontri qualcuno che potrebbe usarlo. Sentirai un cambiamento mentre arriva il pomeriggio e la Luna farà il suo debutto in Cancro, aumentando la sensibilità mentre ti metti in uno spazio mentale più privato e introspettivo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giove è in angolo benefico dal segno vostro amico dell’Ariete e vi stimola a rapporti con i familiari vivaci e generosi. In special modo molto favoriti sono i contatti con i figli dotati di uno slancio verso i genitori particolarmente sentito.

Ci sono prove da superare per chi di voi festeggi il compleanno dal giorno 2 al 9 del mese di dicembre. Il team Venere – Marte vi obbliga a darvi da fare e agire usando la forza della vostra intelligenza. L’amore per la persona che avete accanto richiede una costruzione paziente e la necessità di comprensione della persona amata. I nati nella terza decade si trovano tutti alle prese con una vita sentimentale e sessuale abbastanza movimentata. Venere e Plutone agitano le acque di emozioni intense, specie per chi abbia iniziato da poco una storia d’amore. Saturno resta in ogni modo al vostro fianco, dal segno amico dell’Aquario, con colpi di fortuna inattesi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 15 di dicembre.