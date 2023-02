Superyacht A: il gioiello dell’oligarca russo “congelato” nel golfo di Trieste

Superyacht A

Lo yacht più grande al mondo è “congelato” nel golfo di Trieste

E’ stato chiamato Superyacht A, lo yacht più grande, moderno e opulento del mondo un tempo di proprietà dell’oligarca e uomo d’affari russo Andrey Melnichenko, oggi di proprietà di una società con la quale l’imprenditore russo non avrebbe alcun rapporto.

Il superyacht A, chiamato così affinché risultasse prima in tutti i registri navali, arenato da tempo nel Golfo di Trieste, è opera della casa tedesca “Doelker+Voges” in collaborazione con l’architetto francese Philippe Starck che ne ha curato gli interni.

Giunto a Trieste nel Gennaio del 2022 per essere sottoposto a minuziosi lavori di manutenzione presso l’arsenale giuliano, col passare dei mesi, a causa di diverse vicissitudini internazionali, è finito per diventare parte del panorama per chiunque decidesse di osservare l’orizzonte del Golfo di Trieste tanto dalla Rive quanto da Barcola e dall’Altipiano Carsico.

Ma vediamo nel dettaglio qualche numero. 142,8 metri di lunghezza per 91 di altezza; otto pontine un peso di 12.600 tonnellate. Spinto da un propulsore ibrido (composto da due motori diesel da 3600 kW e due motori elettrici da 4300 kW), con due eliche a passo variabile assistite da una vela a tre alberi; questi ultimi, rotanti ed autoportanti in fibra di carbonio, sono stati prodotti dalla statunitense “Magma Structures” così come le tre vele in fibra di carbonio realizzate da “Doyle Sailmakers”.

Al suo interno è in grado di accogliere un equipaggio di 54 persone e offre ai suoi 20 ospiti ogni tipo di comfort e servizio come la palestra, il centro benessere, piscine ed un eliporto. Lo yacht, dal valore stimato di oltre 500 milioni di dollari, il 12 Marzo 2022 è stato “congelato” dalla Guardia di Finanza in seguito alla richiesta dell’Unione Europea agli Stati membri di requisire beni ed imporre sanzioni ad alcuni dei uomini d’affari russi più influenti in ambito internazionale.