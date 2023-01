Sandali con calze Inverno 2023: sì, ora si può.

Sandali con calze Inverno 2023

L ‘interpretazione degli stilisti sulle passerelle invernali

Ora i sandali non sono più un accessorio stagionale. In questa stagione i sandali con calze Inverno 2023 sono un trend lanciato in passerella da tutti gli stilisti: alla caviglia, al ginocchio, o collant., in nylon o in lana.

Una scelta di stile audace e senza mezze misure: o li si ama o li si odia. Questo abbinamento in realtà ha trionfato nei primi anni 2000 e poi si è diffuso ampiamente nello street style, dove sorprendeva la costellazione di varianti, sia tra le calzature che tra le texture delle calze, dal glitter allo sportivo.

I sandali con calze Inverno 2023 sono una scelta di stile funzionale, indispensabile per affrontare il freddo, ma oltre agli stivali e ai mocassini, ora si possono indossare anche con sandali e mules di ogni tipo, rendendo queste calzature altamente sfruttabili anche nella stagione invernale.

Off-White propone sandali e scarpe da ginnastica con calzini da calcio, cappellini XL e sciarpe con logo. I danesi Baum und Pferdgarten invece, hanno puntato su gonne trapuntate e camicette abbinate a calzini bianchi logati che spuntavano da sandali allacciati alla caviglia.

Jacquemus opta per sfumature neutre tono su tono, mentre la designer iraniana Maryam Nassir Zadeh propone sandali e calzini in versione sportiva con joggers. Dsquared2 invece si ispira al gorpcore con sandali con lacci che ricordano gli scarponi da trekking.