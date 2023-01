Oroscopo del Giorno 31 Gennaio 2023 Martedì

Si privilegiano oggi le unioni di lunga durata, quelle che hanno saputo resistere all’attacco delle difficoltà della vita. Il vostro è un segno che tiene alla stabilità e alla costruzione del rapporto d’amore, giorno per giorno. La bella e passionale Venere nel segno dei Pesci, dona a questo tipo di relazioni una bella consapevolezza di essere vincenti, di trovare uno spazio di eccellenza che supera tutte le altre relazioni di coppia. Chi invece è Capricorno single, si immerge in un vento di passioni che potrebbe completamente travolgerlo, specie se nasce dal 9 al 14 gennaio. Non dimentichiamo infatti che il vostro segno, dietro la scorza severa di Saturno, nasconde l’energia infuocata di un vibrante Marte!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avvertite lo slancio espansivo che vi danno sia il Sole che Saturno che si trovano nel segno buon vicino dell’Aquario, specie se appartenete alla prima e terza decade. Se avete amicizie che non vedevate da tempo, magari d’infanzia, avrete l’opportunità di incontrarle o contattarle quest’oggi. Chi abbia figli piccoli o grandi, potrà manifestare il suo temperamento autorevole con un’educazione seria, ma illuminata, non particolarmente vincolante.

VERGINE ⭐ E XCELLENT :La tua fiducia professionale potrebbe vacillare oggi cara Vergine, poiché la luna in Gemelli forma un aspetto sbilanciato con Mercurio. Evita di parlare di argomenti che non conosci del tutto, a meno che la tua agenda non sia imparare e fare domande. Potresti anche voler ricontrollare il tuo lavoro, poiché gli errori materiali potrebbero causare un duro colpo al tuo ego. Fortunatamente, avrai la possibilità di sfogarti e divertirti un pò nel corso della giornata. Inoltre, lavorare su un progetto creativo farà bene anche al tuo cuore. Fai attenzione agli inganni o alla confusione nella tua vita amorosa stasera, quando la Luna si scontra con il nebuloso Nettuno.

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: L’universo userà la sincronicità e la coincidenza per comunicare con te questa mattina Toro, mentre la luna dei Gemelli si connette con Mercurio. Sfortunatamente, uno squilibrio in questo scambio celeste potrebbe rendere difficile la decodifica di questi messaggi, soprattutto se ti trovi a un bivio personale. Fortunatamente, avrai la possibilità di radicarti e trovare chiarezza nel pomeriggio. Tuttavia, potrebbe essere necessario rallentare un pò per liberare i pensieri. Prendi in considerazione l’idea di prenderti una pausa dai tuoi social media più stasera, quando la Luna si scontra con Nettuno, o potresti finire in uno stato di disconnessione e confusione.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che le tue emozioni offuschino la tua intuizione questa mattina cara Bilancia, poiché la luna dei Gemelli forma un aspetto sbilanciato con Mercurio. Le tue speranze potrebbero allontanarti da ciò che è pratico, rendendo importante trovare un equilibrio tra ciò che speri accada e ciò che è probabile che accada. Fortunatamente, il tuo terzo occhio inizierà a vedere più nitidamente man mano che la giornata continua a svolgersi, anche se potrebbe essere saggio meditare o cercare segni per scoprire eventuali messaggi che l’universo potrebbe avere in serbo per te. Pianifica di fare qualcosa per promuovere il benessere stasera, quando la Luna se la vedrà con Nettuno.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua autocoscienza potrebbe subire un piccolo colpo questa mattina caro Acquario, poiché la luna in Gemelli forma un aspetto sbilanciato con Mercurio. Sii consapevole di ciò che dici e pensi in questo momento, poiché sarebbe facile fraintendere situazioni e persone. Fortunatamente, queste vibrazioni si interromperanno nel pomeriggio, dandoti il ​​permesso di essere estroverso e stravagante. Potresti sentirti tentato di fare un pò di shopping online stasera, quando la Luna se la vedrà con Nettuno, anche se dovresti evitare di aprire il tuo portafoglio senza impostare un budget rigoroso e ragionevole, o potresti finire per esagerare.

Oroscopo del Giorno 31 Gennaio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non prenderla sul personale se sorgono discussioni nella tua vita amorosa oggi caro Cancro, poiché la luna in Gemelli forma un aspetto sbilanciato con Mercurio. Questo scambio celestiale ti farà diventare più sensibile del solito, e sarebbe facile fraintendere i consigli o le opinioni degli altri come critiche. Non sentirti in colpa se hai bisogno di spazio in questo momento, poiché la posizione della Luna nella tua dodicesima casa solare ti spinge verso la solitudine. Pianifica di riconnetterti con la tua spiritualità stasera, quando la luna si quadra con Nettuno, o potresti iniziare a sentirti perso sul tuo cammino.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Le tue parole potrebbero uscire più nitide di quanto vorresti stamattina caro Scorpione, poiché la luna dei Gemelli forma un aspetto sbilanciato con il comunicativo Mercurio. Queste vibrazioni potrebbero anche manifestarsi internamente, rendendo importante mantenere una narrazione positiva ed evitare schemi di pensiero ossessivi, gelosi o negativi. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni mentre il pomeriggio scorre, anche se potrebbe essere necessario uno spray purificante per l’aura o una sessione di meditazione. Le insicurezze potrebbero affiorare in superficie stanotte, quando Luna si scontra con Nettuno e dovresti anche fare attenzione a evitare lotte di potere con gli altri.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa mattina ti sentirai particolarmente sensibile alle emozioni degli altri Pesci, mentre la luna dei Gemelli illumina la tua quarta casa solare. Sfortunatamente, una connessione sbilanciata con Mercurio potrebbe farti sentire distratto o sopraffatto da ciò che ti circonda, rendendo importante trovare modi per proteggere la tua aura. Fortunatamente, queste vibrazioni si dissiperanno con il passare del pomeriggio, dandoti l’opportunità di concentrarti e nutrirti. Le stelle ti daranno anche il permesso di rilassarti a casa, scegliendo di abbracciare la felicità domestica piuttosto che sfidare il mondo esterno. Un’atmosfera nebbiosa permeerà l’aria stasera, segnando l’occasione perfetta per andare a letto presto.