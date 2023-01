Mascara cocktailing Trend: la tendenza beauty per ciglia XXL 

Successivamente è possibile cominciare con la sovrapposizione. Si parte applicando il proprio mascara preferito, il più adatto in base al proprio viso e all’occasione. Attraverso un movimento zig-zag si va quindi ad avvolgere le ciglia con il secondo layer di prodotto, dal basso verso l’alto. Per raggiungere un risultato ottimale di Mascara cocktailing trend è bene aspettare che ogni strato sia asciutto prima di continuare.

Poi si passa alla scelta del mascara. Il consiglio è di optare come primo un prodotto uno che separi e definisca le ciglia , per evitare che si formino grumi fin dall’inizio.

Come primo step bisogna utilizzare il piegaciglia, fondamentale per dare ai peli una forma più incurvata, permettendo, attraverso la sovrapposizione, di raggiungere un risultato estremo.

La tecnica del mascara cocktailing pone l’attenzione sulle ciglia, utilizzando più tipologie di mascara per raggiungere l’effetto desiderato. In commercio esistono vari tipi di prodotto, ideati e formulati per rispondere a ogni necessità: da quelli volumizzanti a quelli extra black , oltre a formule idratanti o incurvanti.

Nel mondo del make up si è diffusa una tendenza che prende il nome di “Mascara cocktailing trend”. Non è certo la prima volta che nell’ambito della bellezza si affronta il tema dei prodotti skincare. Ora, però, il focus è sulle ciglia.

La nuova tendenza beauty dell’inverno Mascara cocktailing Trend mostra come sovrapporre diversi strati di prodotto per ottenere ciglia estreme ed extra nere!