Oroscopo del Giorno 27 Gennaio 2023 Venerdì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Fai attenzione alle persone di cui ti fidi oggi Gemelli, mentre Mercurio si schiera con Giove. Questo clima cosmico potrebbe portare a tradimenti, rendendo importante mantenere sani confini. Le frustrazioni potrebbero arrivare al culmine questo pomeriggio quando la luna dell’Ariete forma un aspetto duro con Plutone e le amicizie potrebbero sgretolarsi se non riuscirai a monitorare le tue emozioni. Noterai un cambiamento quando la Luna farà il suo debutto in Toro, mettendoti in uno stato d’animo più privato ma rilassato. Aggiungi un elemento spirituale alla tua routine di cura di te stesso questa sera quando la luna si allinea con Venere, portando avanti armonia e sostegno.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Ti sentirai ispirato a fare sul serio e ad organizzarti con i tuoi obiettivi questa mattina cara Vergine, grazie a un dolce scambio tra la luna dell’Ariete e Saturno. Le epifanie improvvise possono aiutarti a vedere più chiaramente il percorso da percorrere, aiutandoti a muoverti verso il futuro sentendoti più efficiente e preparato. Sfortunatamente, i vecchi schemi potrebbero tentare di riaffiorare quando la Luna si confronta con Plutone questo pomeriggio, rendendo importante che tu rimanga forte nella tua determinazione. L’atmosfera cambierà quando la luna entrerà in Toro, permettendoti di riconnetterti con il tuo ottimismo mentre comprendi che l’universo ha un piano per te.

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non sentirti in colpa per aver stabilito dei limiti per preservare il tuo benessere emotivo e mentale caro Toro, mentre la luna dell’Ariete manda un bacio a Saturno. Queste vibrazioni riguardano la protezione di te stesso, anche se ti verrà chiesto di riconoscere le tue responsabilità. Pianifica di riconnetterti con la tua spiritualità mentre il pomeriggio scorre e Luna si schiera con Plutone. Altrimenti, potresti iniziare a sentirti disconnesso dall’universo. Noterai uno spostamento quando la luna entra nel tuo segno, portando avanti benedizioni cosmiche mentre ti solleva il morale. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la Luna manderà un bacio a Venere, permettendoti di provare amore da ogni direzione.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai amato per quello che sei veramente oggi cara Bilancia, grazie a un dolce scambio tra la luna dell’Ariete e Saturno. Queste vibrazioni riguardano l’autenticità, quindi ricorda di non scendere a compromessi su chi sei per compiacere gli altri. Un’atmosfera emotiva prenderà piede questo pomeriggio quando la Luna si schiererà con Plutone, segnando l’occasione perfetta per restare a casa. Se sei in ritardo per un bel pianto, ora potrebbe essere un buon momento per cercare di facilitarne il rilascio. Buone vibrazioni fluiranno quando la luna entrerà in Toro e si connetterà con Venere, chiedendoti di dare la priorità al benessere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le tue parole manterranno il potere questa mattina caro Acquario, mentre la luna dell’Ariete manda un bacio a Saturno. Dirigi la tua energia e concentrati verso i progetti e gli obiettivi più importanti per te, usando la tua voce per fare progressi all’interno di tali ambizioni. Potresti dover lottare per il tuo ottimismo quando la Luna si scontra con Plutone questo pomeriggio, minacciando di evocare una nuvola scura sopra la tua testa. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni una volta che Luna farà il suo debutto nel sensuale Toro, dandoti il ​​permesso di rilassarti e abbracciare la comodità di casa.

Oroscopo del Giorno 27 Gennaio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Assumi un approccio assertivo al mattino, mentre la luna dell’Ariete manda un bacio al serio Saturno. Queste vibrazioni possono aiutarti a fare progressi nei tuoi obiettivi personali e professionali, specialmente quando vengono intraprese azioni rapide e decisive. Fai attenzione alla tensione questo pomeriggio quando la Luna si scontra con Plutone, minacciando di innescare problemi nella tua vita romantica, specialmente se il tuo partner sospetta che tu abbia dei segreti. Noterai un cambiamento quando la luna entrerà in Toro, incoraggiandoti ad abbracciare il lusso mentre sostieni la tua comunità. Nel frattempo, una mano amica di Venere porterà il romanticismo nell’aria, segnando l’occasione perfetta per un appuntamento notturno!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai in controllo del tuo cuore e delle circostanze questa mattina caro Scorpione, mentre la luna dell’Ariete manda un bacio al serio Saturno. Consenti a te stesso di attingere al tuo lato autoritario, reclamando l’ordine all’interno di situazioni che sono diventate un pò confuse di recente. Guarda le tue parole questo pomeriggio quando l Luna si scontra con Plutone o potresti finire per ferire i sentimenti di qualcuno. Un’energia dolce e armoniosa prenderà piede quando la luna migrerà in Toro, attivando il settore della tua carta che governa l’amore. Pianifica di connetterti con un caro amico o con una persona speciale questa sera!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I pensieri interni inizieranno a manifestarsi nei regni materiali questa mattina cari Pesci, mentre la luna dell’Ariete si connette con Saturno. Usa questa energia per realizzare i tuoi sogni, lavorando diligentemente e metodicamente verso tali obiettivi. Fai attenzione alle distrazioni quando la Luna si scontra con Plutone e cerca di non farti coinvolgere in nessun dramma che non sia il tuo. Il tuo lato curioso verrà fuori quando la luna entrerà in Toro, incoraggiandoti a saperne di più sul mondo che ti circonda. Queste vibrazioni sono perfette anche per appuntamenti con una persona speciale, specialmente quando la luna si allinea con Venere questa sera.