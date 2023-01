Oroscopo del Giorno 30 Gennaio 2023 Lunedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Oggi potresti trovarti a un bivio spirituale Gemelli, mentre il sole dell’Acquario si quadra con i nodi del destino. Sentirsi persi lungo il proprio cammino potrebbe indurti a capire dove hai riposto la tua fede, specialmente se hai avuto problemi a manifestare i tuoi sogni di recente. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni e riorganizzarti quando la luna del Toro manda un bacio a Mercurio questa sera, spingendoti ad evolvere i tuoi modi di pensare. Questa energia è perfetta per lavorare da dietro le quinte, evocando nuovi piani su come realizzare i tuoi sogni.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti incerto su come andare avanti nella tua vita professionale e romantica caro Toro, poiché il sole dell’Acquario forma un duro quadrato a T con i nodi del destino. Situazioni al di fuori del tuo controllo potrebbero aver gettato un loop nei tuoi programmi di recente, la cui realtà sembrerà pronunciata oggi. Fortunatamente, una dolce connessione tra il sole e Marte può aiutarti a sentirti stabile all’interno dell’ignoto, purché ti fidi della tua capacità di pensare fuori dagli schemi senza infrangere troppe regole. Tieni gli occhi aperti per i messaggi dall’aldilà quando la luna del Toro manda un bacio a Mercurio prima di avvicinarsi al rivoluzionario Urano.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo ego potrebbe condurti nella direzione sbagliata oggi cara Bilancia, poiché il sole dell’Acquario forma un duro quadrato a T con i nodi del destino. Cerca di non affrontare la giornata da un punto di vista testardo. Tuttavia, dovresti anche essere consapevole di quale consiglio accettare. Prendi in considerazione l’idea di confidarti con un parente stretto o con il partner questa sera, quando la luna del Toro manda un bacio al perspicace Mercurio. Queste vibrazioni sono perfette anche per sdraiarsi a casa, poiché la privacy ti darà l’opportunità di scoprire ciò che il tuo cuore desidera di più. Prendi in considerazione l’idea di pulire il tuo spazio o di fare un bagno di sale quando la Luna si allinea con Urano, aiutandoti a scrollarti di dosso qualsiasi vibrazione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il responso dei pianeti di questa giornata appare abbastanza buono. Dalla vostra parte ci sono Marte, Saturno, Giove, Sole e Mercurio tutti favorevoli all’Acquario.

Uno stupendo Giove vi offre l’occasione giusta per conquistare o riconquistare chi desiderate, specie se appartenete alla seconda decade del segno. Il vostro fascino magnetico è oggi letteralmente alle stelle, grazie anche alle forse planetarie molto belle. Sappiate approfittarne.

La professione del giornalista: come viene vissuta dal vostro segno? Viva curiosità per tutto ciò che accade attorno, acume, capacità di valutare con sereno distacco punti di vista spesso molto distanti tra loro e saperli comprendere, spiegare, addirittura conciliare: queste le qualità migliori che può riservare un classico giornalista Aquario. Tanti gli esempi che si possono trovare in un segno davvero prolifico per questa professione! Si va da Corrado Augias, a Massimo Giannini. Devono far attenzione soltanto al difetto classico della professione: la tendenza a privilegiare l’oggi in modo quasi spasmodico e un po’ superficialmente tendendo a scordare le notizie di ieri. Tra le donne troviamo spesso un temperamento audace, portato per la battaglia delle idee e incline alla dialettica; si pensi alla pungente Irene Bignardi e alla classica penna battagliera della scomparsa Camilla Cederna.

Oroscopo del Giorno 30 Gennaio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire come se i tuoi amici ti stessero superando oggi caro Cancro, mentre il sole dell’Acquario forma un quadrato a T con i nodi del destino. Cerca di non lasciare che il successo degli altri ostacoli il modo in cui ti senti, comprendendo che il percorso di ognuno si svolge a un ritmo diverso. Lavora con queste vibrazioni di buon auspicio mostrando un pò d’amore alla tua comunità o considera di imbarcarti in un appuntamento improvvisato con la tua dolce metà.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I turbamenti emotivi del passato possono alzare ancora una volta la testa, caro Scorpione, poiché la luna dell’Acquario forma un duro quadrato a T nel cielo. Non sentirti in colpa se avrai bisogno di rilassarti, pensando alla cura di te stesso. Fortunatamente, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Toro, avrai l’opportunità di recuperare l’armonia attraverso la cura di te stesso o l’amore. Un’atmosfera civettuola permeerà l’aria mentre la sera si manifesta, portando poesia ai tuoi pensieri e parole perfette per legare con la tua ultima cotta. Le sorprese potrebbero trovarti quando Luna si avvicina a Urano, quindi assicurati di aprire il tuo cuore alle benedizioni!

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Pensieri o sentimenti di cui una volta eri certo potrebbero improvvisamente gettarti in uno stato di confusione Pesci, mentre il sole si quadra con i nodi del destino. Non esercitare pressioni su te stesso per prendere decisioni importanti in questo momento, soprattutto se il tuo cuore è a pezzi. Prendi in considerazione l’idea di rivolgerti a un amico per un consiglio questa sera quando la luna del Toro manda un bacio a Mercurio perspicace, aiutandoti a trovare chiarezza attraverso la prospettiva degli altri. Assicurati di tenere a portata di mano carta e penna quando la Luna si avvicina al rivoluzionario Urano, promettendo di farti vivere momenti di brillantezza.