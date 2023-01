Oroscopo del Giorno 26 Gennaio 2023 Giovedì

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Fai attenzione alle lingue taglienti, ai conflitti e ai problemi di comunicazione questa mattina caro Ariete, mentre la luna si quadra con il chiacchierone Mercurio. Questo clima cosmico potrebbe anche presentarti alcuni blocchi mentali, quindi potresti voler tenere a portata di mano un blocco note per rimanere in pista. Sentirai un cambiamento questa sera quando Venere armoniosa entrerà nel compassionevole Pesci, attivando il settore della tua carta che governa il subconscio. Questa posizione planetaria scatenerà grandi cambiamenti nella tua vita amorosa nelle prossime settimane mentre l’universo ti spinge a trovare la chiusura con il passato mentre forgia legami più intimi nel presente.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Moti planetari che mostrano influenze contraddittorie sul vostro cielo quest’oggi, ma, in linea di massima, è la positività a prevalere.

Venere, Saturno, Urano e Sole sono negativi, mentre Giove, Marte e la Luna sono decisamente positivi. Come si manifestano gli eventi per voi in campo amoroso con questo doppio tiro incrociato per il Leone? Il vostro carattere, fiero e volitivo, ha tutto il modo di esprimersi di fronte a qualche piccolo imprevisto, superandolo in concomitanza di lievi intoppi nel modo di comunicare col vostro partner. È Marte a rendervi particolarmente ribelli di fronte ad alcune piccole imposizioni. Un dialogo aperto, garbato, vi aiuterà a minimizzare ogni divergenza. La vostra libertà di spirito risolverà poi in seguito ogni problema, grazie alla pazienza e alla generosità che vi predispongono a un radioso orizzonte di coppia, conquistato nell’indipendenza e nell’autonomia. Tutto questo in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 23 del mese di agosto.

Giornata in cui vi dedicate a coltivare i vostri interessi privilegiati nel riempire lo spazio del tempo libero. Ma quali sono i vostri hobby per voi leonini? A volte il piacere di curare le piante in case e, se ne avete, anche i fidati animali domestici, in particolare i gatti.