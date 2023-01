Oroscopo del Giorno 23 Gennaio 2023 Lunedì

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna e Plutone si allineano oggi nel tuo segno caro Capricorno, portando potenza e intensità alla tua aura. Lavora con questa energia perseguendo senza scusarti i tuoi obiettivi. Inizierai a sentirti più radicato e rilassato una volta che la luna entrerà in Acquario, portando alla luce la luna nuova questo pomeriggio. Assicurati di stabilire intenzioni finanziarie per i prossimi sei mesi, poiché l’universo cospira per riempire il tuo conto in banca mentre realizza i tuoi sogni. Nel frattempo, Mercurio si allinea con i nodi del destino, dandoti la possibilità di vedere il futuro con chiarezza.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT :Ti sentirai inarrestabile questa mattina mentre la luna del Capricorno si avvicina a Plutone,dolce Vergine, spingendoti a muoverti con coraggio e decisione verso i tuoi obiettivi. Queste vibrazioni ti aiuteranno a trasformarti in una versione più raffinata di te stesso, aiutandoti a fare progressi nella tua ricerca del successo. Buone vibrazioni fluiranno questo pomeriggio quando la luna nuova dell’Acquario abbellirà i nostri cieli, chiedendoti di stabilire intenzioni di benessere e obiettivi di salute per i prossimi sei mesi. Fortunatamente, stasera ti sentirai motivato e pronto a lavorare sodo, grazie a un dolce scambio tra Luna e Marte.

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gli spiriti saranno al tuo fianco questa mattina caro Toro, mentre la luna del Capricorno si allinea con Plutone nel settore spirituale della tua carta. Usa l’energia per onorare i tuoi antenati e il potere superiore, chiedendo guida e assistenza se ne hai più bisogno. Buone vibrazioni fluiranno questo pomeriggio mentre la luna nuova dell’Acquario abbellisce i nostri cieli, segnando l’occasione perfetta per stabilire buone intenzioni attorno alle tue ambizioni professionali. Un tranquillo ottimismo ti travolgerà mentre arriva la sera e la Luna si allinea con Giove, quindi assicurati di accedere alla tua gratitudine mentre apri il tuo cuore all’amore e alla speranza.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia purificatrice riempirà la tua casa oggi cara Bilancia, mentre la luna del Capricorno si avvicina al trasformativo Plutone. Lavora con questa energia accendendo incenso, declassando e portando un elemento spirituale nel tuo spazio, permettendo alle buone vibrazioni di fluire attraverso le tue quattro mura. Un’energia energizzante ed esaltante ti troverà questo pomeriggio quando emergerà la luna nuova dell’Acquario, chiedendoti di stabilire intenzioni creative e sociali. Queste vibrazioni mirano ad aumentare la tua fiducia, quindi assicurati di coltivare un ego sano. L’universo potrebbe offrire opportunità, motivandoti a muoverti verso i tuoi sogni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati per un afflusso di attenzione e adorazione nelle prossime settimane caro Acquario, mentre il sole si insinua nel tuo segno questa mattina presto. L’universo ti coprirà le spalle nel bel mezzo del tuo ritorno solare, quindi assicurati di invocare il tuo potere superiore ogni volta che potresti aver bisogno di supporto. I momenti di illuminazione possono aiutarti a rompere gli schemi malsani e guarire dal passato questa sera, grazie a un dolce scambio tra la luna del Capricorno e il rivoluzionario Urano. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre la giornata volge al termine, portando un’energia sognante nell’ambiente circostante.

Oroscopo del Giorno 23 Gennaio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia trasformativa aleggia nell’aria oggi caro Cancro, mentre la luna del Capricorno si avvicina a Plutone, il pianeta della rinascita. Queste vibrazioni sono perfette per abbracciare la cura di sé al fine di rilasciare ciò che non ti serve più, anche se entreranno in gioco anche opportunità per raddrizzare i tuoi intrecci romantici. Un’energia intensa ma di supporto ti troverà questo pomeriggio mentre sorge la luna nuova dell’Acquario, incoraggiandoti ad abbracciare il cambiamento mentre stabilisci intenzioni personali. Prendi in considerazione l’idea di concederti la solitudine quando Luna manda un bacio a Marte questa sera, chiedendoti di riflettere sulla tua situazione mentre trovi modi per andare verso il futuro.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Configurazione celeste che mostra pianeti per la quasi totalità disposti a vostro favore. A mettere un po’ di pepe in un piatto che è tutto un ricco boccone, ci pensa il team di Venere e Saturno Aquario e Urano in Toro, tutti e tre in angolo dissonante, solo per farvi divertire di più. La raccomandazione è di tenere al riparo la salute dai mali di stagione, come raffreddori e mal di gola cui andate soggetti, specie se siete della seconda decade.

Una nuova fiamma vi accende giorno e notte. Plutone, signore del vostro segno, vi promette di tenere viva questa fiamma, specie se appartenente alla terza decade. Non vi manca la nota di poesia, di romance, di esclusività, che solo i grandi amori portano con sé. È il fortunato duo Luna – Nettuno ad assicurarvi questi doni: in generale sappiate apprezzare queste fortune che le forze zodiacali vi stanno donando adesso.

Concentrati al massimo per ottenere risultati di primordine, scoprite di avere un’energia davvero eccezionale. È la fortunata combinazione di Luna, e Plutone nel segno amico del Capricorno, con Nettuno nei fedelissimi Pesci, a far sì che la strada che avete di fronte sia spianata, luminosissima, costellata di successi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prendi in considerazione l’idea di aggiornare la tua elettronica quando la luna del Capricorno si avvicina a Plutone Pesci, eliminandoli anche da file indesiderati e app inutilizzate. Avrai voglia di abbracciare la solitudine questo pomeriggio, poiché la luna nuova dell’Acquario si manifesta nel settore della tua carta che governa l’introspezione e la privacy. Queste vibrazioni sono perfette per riconoscere e liberarsi dagli schemi che ti trattengono, quindi assicurati di definire le intenzioni su come vorresti crescere nei prossimi sei mesi. Un amico potrebbe darti preziosi consigli questa sera quando Mercurio si allinea con i nodi del destino, quindi assicurati di tenere le orecchie aperte.