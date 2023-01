Haier Wine Bank: conserva il tuo vino con ineguagliabili prestazioni

Le cantine vino Haier Wine Bank sono dotate di una delle più recenti tecnologie brevettate : il Natural Airflow System. Attraverso precisi sensori di temperatura e umidità, la ventola e il compressore lavorano contemporaneamente per garantire il perfetto livello di umidità compreso tra il 50 e il 70%. L’acqua contenuta nel serbatoio sul fondo della cantinetta viene trasformata in umidità e il flusso d’aria antigravità ne garantisce una distribuzione perfetta.

