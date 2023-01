Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2023 Venerdì

Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2023 Venerdì: PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sole entra in Acquario oggi mettendoti in uno stato d’animo libero che è perfetto per incontrare gli amici nelle prossime settimane. Consenti alla tua stranezza di attrarre nuovi compagni, creando legami basati su interessi condivisi e sul desiderio di connettersi intellettualmente. Tuttavia, potresti trovare difficile abbassare la guardia quando la luna del Capricorno si allinea con Giove, anche se dovresti provare a fare uno sforzo se incontri qualcuno di intrigante. Avrai l’opportunità di impressionare i tuoi colleghi quando la Luna manda un bacio all’imprevedibile Urano, quindi non aver paura di saltare nella mischia se intravedi un’opportunità per mostrare i tuoi talenti.

LEONE ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:La tua vita amorosa si riscalderà sicuramente nelle prossime settimane caro Leone, mentre il sole entra in Acquario e nel settore della tua carta che governa le questioni del cuore. Questa posizione solare potrebbe portare alla luce incontri inaspettati e storie d’amore vorticose, anche se questi legami non resisteranno alla prova del tempo a meno che non siano radicati nello stimolo intellettuale e nel rispetto reciproco. Avrai voglia di liberarti dal tuo guscio questa sera mentre la luna del Capricorno si allinea con Urano, segnando l’occasione ideale per seguire una lezione di yoga o entrare in contatto con gli amici. Vibrazioni sognanti riempiranno l’aria mentre la giornata volge al termine, permettendo alle tue preoccupazioni di svanire, almeno per un pò.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua vita sociale è destinata a riprendersi nelle prossime settimane, mentre il sole entra in Acquario e nel settore della tua carta che governa la comunicazione. Non sorprenderti se ascolterai vecchi amici e ne farai di nuovi, ma ricorda di risparmiare un pò di energia per te stesso, altrimenti potresti esaurirti. Anche la tua natura curiosa entrerà in gioco durante questo periodo, rendendo importante arricchire la tua mente con nuove informazioni. L’eccitazione riempirà l’aria questa sera quando la luna del Capricorno si allineerà con Urano, incoraggiandoti a viziarti!