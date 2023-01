Arctic Guesthouse & Igloos Finlandia: dormire in un igloo galleggiante!

Arctic Guesthouse & Igloos Finlandia

La scelta perfetta per chi sogna vacanze isolate nella natura

Arctic Guesthouse & Igloos Finlandia, un’azienda a conduzione familiare nella piccola città di Ranua nella Lapponia meridionale, permette ai turisti di vivere un soggiorno unico ammirando l’aurora boreale che aspetta i più fortunati oltre 200 notti l’anno! Praticamente ogni notte d’inverno!

Tra le mete di viaggio preferite spiccano sicuramente i paesi dell’Europa del nord. I Paesi nordici infatti, con un boom di visitatori dopo la pandemia, affascinano i turisti per i paesaggi mozzafiato costellati di iceberg, foreste, fiordi, laghi e tundra.

Da Arctic Guesthouse & Igloos si può provare il brivido di dormire in uno dei 10 igloo di vetro AuroraHut, completamente mobili e galleggianti. Gli igloo di vetro sono stati progettati per vivere fenomeni della natura come l’aurora boreale e il sole di mezzanotte attraverso le loro grandi finestre panoramiche.

Grazie alla temperatura e alla ventilazione regolabile, sono comodi sia in estate che in inverno. La mobilità e la capacità di galleggiare.

Ma non è tutto: la struttura offre una vasta gamma di attività per tutti i gusti e le età, in tutte le stagioni dell’anno. Dall’inverno fino alla primavera è possibile farsi trasportare a spasso dalle tipiche slitte trainate dagli husky, fare lunghe passeggiate con gli sci di fondo nella natura incontaminata, andare a caccia dei colori mozzafiato dell’aurora boreale e pescare in un buco ritagliato nel ghiaccio del lago (proprio come nei film!).