Audemars Piguet 11.59 Starwheel: un’artigianalità che non scende a compromessi       

A mostrare le ore su Audemars Piguet 11.59 Starwheel è il movimento a carica automatica Calibre 4310 . Un movimento a 32 rubini composto da 261 parti , che funziona a una frequenza di 28.800 vph (4 Hz) con un riserva di carica di almeno 70 ore . Il modulo centrale effettua una rotazione completa del quadrante una volta ogni tre ore, mentre ciascuno dei tre dischi neri ruota indipendentemente per compensare la loro posizione variabile, con l’ora corrente sempre visualizzata con il lato destro in alto.

Su uno sfondo di avventurina blu c’è un display tridimensionale delle ore che continua la tradizione degli orologi “Star Wheel” degli anni ’90. A parte la superficie blu avventurina dello sfondo, tutti gli altri elementi del quadrante appaiono in una tonalità monocromatica di bianco e nero per completare la cassa.

Mentre la cassa del nuovo Code 11.59 di Audemars Piguet Starwheel offre una nuova combinazione di materiali, è il quadrante di questo orologio e il modo in cui mostra l’ora che sono in definitiva le sue caratteristiche più degne di nota.

Come altri modelli della collezione, una corona push-pull logata collabora con il fondello a vite per creare un’impermeabilità di 30 metri , mentre il quadrante è protetto da un esclusivo vetro zaffiro a doppia curvatura .

Sul nuovo Code 11.59 di Audemars Piguet Starwheel , la lunetta, le anse e il fondello sono tutti realizzati in oro bianco 18 carati , mentre la carrure e la corona appaiono in ceramica nera.