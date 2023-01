Oroscopo del Giorno 19 Gennaio 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 19 Gennaio 2023 Giovedì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Gennaio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: La luna si sposta in Capricorno questa mattina caro Ariete, portando sul tavolo un’atmosfera seria che è perfetta per concentrarsi sui tuoi obiettivi. Questo posizionamento luminare riguarda la ricerca del successo, anche se dovrai accedere alla tua resilienza personale e lavorare sodo per realizzare questi sogni. Sfortunatamente, un aspetto sbilanciato tra Mercurio e Marte potrebbe farti diventare sconsiderato, soprattutto se le tue ambizioni sono vaste. Cerca di trovare modi per rimanere concentrato in questo momento o potresti finire immerso in problemi di comunicazione, errori materiali o sentirti fuori di testa.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le vibrazioni di oggi sono perfette per metterti in gioco professionalmente e socialmente, quindi non aver paura di brillare! Noterai uno spostamento man mano che arriva il pomeriggio e la Luna migra nel Capricorno, chiedendoti di recuperare la tua liste di cose da fare. Man mano che il tuo programma diventa sempre più fitto, ricordati di fare il check con il tuo corpo, dando priorità alla tua salute mentre ti prendi cura delle tue responsabilità. Sfortunatamente, un aspetto sbilanciato tra Mercurio e Marte potrebbe farti distrarre facilmente, soprattutto per quanto riguarda gli amici e il divertimento.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Mentre la luna fa i suoi ultimi passi attraverso il tuo segno, prenditi un momento per connetterti con le tue speranze e i tuoi sogni più profondi, comunicandoli alla tua metà e chiedendo assistenza dove ne hai bisogno. Noterai un cambiamento una volta che il pomeriggio arriva e la Luna entra nel Capricorno, dandoti il ​​permesso di muoverti lentamente mentre apprezzi l’ambiente circostante. Questa posizione luminosa è perfetta anche per goderti i frutti del tuo lavoro, dandoti il ​​permesso di concederti un pò di lusso e terapia. Nel frattempo, Mercurio e Marte condividono un aspetto sbilanciato nel cielo, che potrebbe eliminare l’atmosfera dai tuoi intrecci romantici.