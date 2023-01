Mistral Art Wine Champagne Gallery: la boutique luxury del vino

Non poteva certo mancare un’area relax con poltrone e tavolini per degustare il vino o sfogliare uno dei libri selezionati ed esposti nella libreria a tema che si fonde armoniosamente con l’intera struttura dello store.

Le bottiglie non sono semplicemente esposte, ma diventano vere e proprie decorazioni e texture delle pareti. Ogni bottiglia sembra fluttuare ed essere quasi sospesa in aria sui pannelli retroilluminati, ma rimane facilmente fruibile all’ospite, conferendo quel tocco elegante in più a questa “boutique-mostra”.

Al Mistral Art Wine Champagne Gallery ogni ospite è portato a scoprire il contenuto unico di ogni bottiglia e a scegliere cosa bere accompagnati dal sapiente consiglio del personale e delle isole interattive. La curva della galleria crea un percorso in cui gli spazi, sempre diversi, si rilevano in maniera graduale, un passo alla volta, scoprendo le potenzialità delle percezioni sensoriali del vino.

Una vera e propria galleria del vino dove potersi ritrovare con gli amici per il gusto di un calice o per rilassarsi insieme al proprio calice.