Oroscopo del Giorno 17 Gennaio 2023 Martedì

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: L’universo ti chiederà di adottare un approccio serio e organizzato verso i tuoi obiettivi questa mattina cari Gemelli, mentre la luna dello Scorpione si allinea con il sole e Plutone. Questo clima cosmico ti offrirà l’opportunità di suscitare un vero cambiamento, anche se dovrai rimboccarti le maniche e fare il duro lavoro che deriva dall’evoluzione personale. Fortunatamente, un’energia più rilassata e armoniosa entrerà in gioco una volta che la luna entrerà nel Sagittario, attivando la tua settima casa solare. Queste vibrazioni porteranno anche un elemento di fortuna nella tua vita amorosa, rendendolo un buon momento per flirtare con la tua ultima cotta.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Sarà facile ritagliarsi un nome stamattina caro Capricorno, poiché la luna dello Scorpione si connette con il sole e Plutone. Assicurati di appoggiarti alle tue connessioni mentre costruisci il futuro, ma ricorda che probabilmente dovrai restituire tutti i favori. Noterai un cambiamento quando la Luna migra in Sagittario, incoraggiandoti a lavorare da dietro le quinte per la tua prossima mossa audace. Un’energia beata riempirà la tua casa nel pomeriggio quando la luna si allinea con Giove, quindi assicurati di riempire il tuo spazio con buoni amici, buon cibo e tante risate.

Quali i mestieri in affinità alla Vergine? Il vostro è il segno governato da Urano, espressione delle mani, dunque tutte le attività che richiedono una buona manualità sono da preferire. L’artigianato in primis, poi la cucina, la moda (sartoria e cucito), la cura di piante e giardini. Sempre Urano è espressione di tecnologia a tutti i livelli, quindi nel vostro segno abitano di solito i maghi dei computer, i tecnici del web che possono aiutare, aggiustare, modificare abilmente funzioni e modalità dei vari computer, smartphone, tablet e simili. Essendo ancora la Vergine collegata con la cura del corpo, troviamo anche la professione del medico che i rappresentanti del segno esercitano con molta dedizione e senso di responsabilità.

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna dello Scorpione condivide una connessione di supporto con il sole e Plutone questa mattina caro Toro, portando una dolce energia ai tuoi legami più intimi. Questo clima cosmico può aiutarti a far evolvere la tua relazione, anche se dovresti concentrarti anche sulla cura di te stesso. Noterai un cambiamento quando la Luna farà il suo debutto nel focoso Sagittario, attivando il settore della tua carta che governa la trasformazione personale. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando la luna aspetta il ​​buon auspicio di Giove, aiutandoti a sentirti ottimista riguardo alla tua capacità di rompere schemi che non ti servono più.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai la possibilità di stabilizzare il tuo cuore e fare pace con il passato questa mattina cara Bilancia, mentre la luna dello Scorpione si allinea con il sole e Plutone. Appoggiati a queste vibrazioni trasformative nutrendo la tua mente e il tuo corpo e sostenendoti mentre ti muovi verso un domani più luminoso. Noterai un cambiamento quando la Luna entra nel Sagittario, mettendoti in uno stato d’animo più socievole e avventuroso. Il tuo carisma aumenterà notevolmente nel pomeriggio grazie a una mano amica di Giove, aiutandoti a conquistare il cuore di quasi tutti quelli su cui hai messo gli occhi, quindi assicurati di flirtare con qualcuno di speciale.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non aver paura di alzare muri per concentrarti su te stesso questa mattina caro Acquario, mentre la luna dello Scorpione si allinea con il sole e Plutone. Trascorrere del tempo in solitudine può aiutarti a rilasciare qualsiasi stress emotivo o mentale che ti ha afflitto di recente, permettendoti di andare avanti con un atteggiamento positivo. Ti sentirai più socievole una volta che la Luna migrerà nello scintillante Sagittario, mettendoti in vena di divertimento. Buone vibrazioni continueranno a fluire quando la luna si allineerà con Giove questo pomeriggio, incoraggiandoti ad abbracciare una disposizione estroversa per fare nuove amicizie.

Oroscopo del Giorno 17 Gennaio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo cercherà di riempire il tuo cuore di gioia questa mattina mentre il sole dello Scorpione si allinea con il sole e Plutone. Lavora con queste vibrazioni di supporto abbassando la guardia con qualcuno di cui ti fidi, specialmente quando si tratta di questioni di cuore. Noterai un cambiamento una volta che la Luna migrerà in Sagittario, ispirandoti a dare la priorità al benessere nei prossimi due giorni. Buone vibrazioni fluiranno nel pomeriggio quando la luna si allineerà con il buon auspicio di Giove, fornendoti la chiarezza e le capacità organizzative per elaborare strategie per il futuro e il tuo percorso verso il successo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua voce avrà il potere di cambiare la tua vita oggi caro Scorpione, mentre la luna manda un bacio al sole e a Plutone. Queste vibrazioni riguardano la presa del controllo della tua situazione, quindi non aver paura di difendere i tuoi desideri, bisogni e obiettivi. Noterai un cambiamento a metà mattina quando la Luna entra nel Sagittario, aiutandoti a legare i tuoi sogni alla realtà. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando la luna si allineerà con Giove nel tardo pomeriggio, chiedendoti di organizzarti all’interno di tutti i nuovi progetti che hai raccolto di recente mentre accendi le tue capacità di leader.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai in una posizione unica per diffondere gioia, cambiare vita e ispirare gli altri Pesci, mentre la luna dello Scorpione si allinea con il sole e Plutone. Consenti a te stesso di salire alla ribalta per incoraggiare gli altri, poiché così facendo eleverai il modo in cui ti senti. Noterai un cambiamento quando la Luna entra nel Sagittario e nella tua decima casa solare, spingendoti a concentrarti sui tuoi obiettivi di carriera. Le opportunità di guadagno finanziario potrebbero manifestarsi nel pomeriggio quando la luna si allinea con Giove, quindi non aver paura di ammettere che sei in ritardo per un aumento.