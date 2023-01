Poncho Inverno 2023: l’emblema boho chic della stagione fredda

I modelli più interessanti sono quelli lavorati che mettono in mostra i fili mélange, le righe o le fantasie stampate, interpretando così i motivi della tradizione americana. Sono proprio i colori e le fantasie a renderli particolari e unici. Gli stilisti hanno avuto la capacità di far entrare il poncho inverno 2023 nella quotidianità, diventando un complemento di stile a tutti gli effetti.

Il Poncho Inverno 2023 è u n capo che guarda al passato ma che sta tornando in auge in questa stagione fredda come un vero e proprio manifesto dello stile boho chic.

aldo come un maglione, avvolgente come una coperta