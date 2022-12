Oroscopo del Giorno 27 Dicembre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Aumenta la fiducia in voi, migliorano le prestazioni, migliora la qualità della vita e le vostre prospettive future: il cielo vi sorride e voi vi sentite più leggeri. Una condizione essenziale per prendere quota e volare in alto, lì dove i vostri migliori sogni possono prendere vita! Potrebbe rivelarsi una settimana cruciale, importante, una di quelle in cui dare vita ad un progetto familiare, domestico, organizzare un viaggio o fare un incontro importante per le emozioni e gli affetti. O per motivi lavorativi, si intende. Insomma, occhi aperti, in modo particolare tra domani e venerdì, quando la Luna cercherà di concretizzare le vostre aspirazioni segrete.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Vi ci voleva una settimana come questa! Se vi state chiedendo cosa mai accadrà, pensate a quello che vi lasciate alle spalle e capirete come sia un traguardo perfino anche poter vivere ore scorrevoli, in cui imprevisti e fastidi assumono toni sfumati. Le stelle metteranno in risalto concentrazione e forza emotiva, doti che forse di recente scarseggiavano. Non solo! Pure la Luna ci metterà lo zampino, con i suoi ampi sorrisi e le sue dolci lusinghe. Insomma, potrebbe essere finalmente una settimana più scorrevole anche se per quanto riguarda alcuni rapporti nervosi e instabili e per la vostra energia fisica, converrà mostrare ancora molta prudenza.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:Settimana produttiva, interessante per sbrigare gli ultimi affari in ufficio, contattare clienti e colleghi lontani. Potreste trovare occasioni eccellenti in questi ambiti e sfregarvi le mani dalla soddisfazione per le entrate o il denaro risparmiato negli acquisti. Ma queste giornate saranno utili pure per il tempo libero e le amicizie. Se desiderate rinnovare il parco contatti e conoscenze, la vostra simpatia vi aiuterà a raggiungere lo scopo. Solo nel week end potreste avvertire un calo nell’entusiasmo. Ma probabilmente si tratterà di un pò di stanchezza, visto che avete vissuto una settimana soddisfacente ma impegnativa.

Oroscopo del Giorno 27 Dicembre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Segni particolari: una grinta incredibile! Avrete voglia di rovesciare il mondo, ma tutto quello che vi servirà è già a portata di mano e non dovete compiere imprese particolari. Tuttavia, poter disporre di tanta energia vi permetterà non solo di sbrigare tutti i frenetici impegni di questa settimana, ma pure di potervi dedicare a voi. Dunque al tempo libero, alle uscite con gli amici, allo sport e al benessere. In altre parole, potete occuparvi di quello che preferite, senza dover sottostare a quei fastidiosi ed improvvisi cali di energia.