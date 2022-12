Oroscopo del Giorno 15 Dicembre 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 15 Dicembre 2022 Giovedì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai in sincronia con l’universo questa mattina Ariete, mentre la luna della Vergine si connette con Urano. Tieni gli occhi aperti per i piccoli momenti di bellezza e sincronicità, perché così facendo potrai ottenere il massimo da queste vibrazioni. Nel frattempo, Mercurio fa aspetti ai nodi del destino, portando alla luce nuove intuizioni che possono aiutarti a pianificare in modo più efficiente per il futuro. Cerca di non fare grandi progetti per questa sera, poiché un’opposizione tra Luna e Nettuno minaccia di innescare una foschia mentale difficile da scrollarsi di dosso, rendendola una buona notte per il relax e la calma.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e il settore del tuo tema che governa la sicurezza finanziaria, caro Leone, condividendo un dolce scambio con il rivoluzionario Urano. Questo clima cosmico potrebbe portare alla luce nuove possibilità di guadagno, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti. Nel frattempo Mercurio si connette con i nodi del destino, chiedendoti di concentrarti sul futuro, soprattutto quando si tratta dei tuoi obiettivi professionali. Un’atmosfera nebbiosa prenderà piede stasera quando la Luna affronterà Nettuno e potrebbe sorgere tensione se tu e il tuo partner non siete sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda le questioni monetarie.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I sogni profondi possono aiutarti a fare pace con il passato oggi, mentre un “aquilone” cosmico vola nei nostri cieli stamattina presto. Consenti a te stesso di goderti queste vibrazioni pacifiche, prendendoti un momento per sentirti grato per quanto lontano sei arrivato. Nuovi progetti o opportunità di lavoro potrebbero manifestarsi mentre la Luna si connette con Urano, quindi assicurati di andare in ufficio pronto a rimboccarti le maniche. Nel frattempo, Mercurio si allinea con i nodi del destino, chiedendoti di pianificare il futuro, soprattutto quando si tratta di finanze personali e raggiungimento di obiettivi monetari.