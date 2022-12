Fendi Casa 2022: la prima collezione di accessori Home Décor & Lifestyle

Per completare l’offerta lifestyle, i giochi da tavolo come backgammon, tris e domino sono stati ridisegnati secondo i colori e i codici Fendi, espressione dell’ironia e dell’artigianalità di Fendi.

I complementi tessili in cashmere con logo FF sono disponibili in colori neutri e vestono cuscini di varie dimensioni e morbidi plaid, perfetti per dare quel tocco accogliente a qualsiasi stanza.

Il logo O’Lock decora i portacandele abbinati e i lunghi e sottili vasi in vetro di Murano, rifiniti con bordi in oro galvanico. Le candele profumate sono racchiuse in un guscio di porcellana dai toni brillanti e un coperchio dorato.

Tra i complementi della collezione Fendi Casa 2022 non mancano scatole in pelle, svuota tasche, accessori da cocktail e vassoi, declinati anche a righe Pequin.

Il set Fendi Art de la Table trasforma il momento del tè (o del caffè) in un rituale di pura eleganza; tazze, teiere e tazzine sono tutte progettate con un raffinato coperchio impreziosito dal logo O’Lock in oro.