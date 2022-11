Oroscopo del Giorno 1 Dicembre 2022 Giovedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti leggermente stordito Ariete, mentre la luna dei Pesci si connette con il nebbioso Nettuno e Mercurio. Questo scambio celeste potrebbe far vagare la tua mente, rendendo importante trovare modi per rimanere in contatto con il presente. Fortunatamente, nel pomeriggio avrai la possibilità di scrollarti di dosso questa tensione rimanendo ancorato alle tue ambizioni, grazie all’aiuto di Plutone. Le buone vibrazioni continueranno a fluire questa sera quando la Luna attraverserà il propizio Giove prima di entrare nel tuo segno. Usa questa energia per riflettere sui tuoi obiettivi, così puoi iniziare il mese sentendoti motivato e riposato

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere difficoltà ad affermarti oggi, caro Leone, mentre Mercurio e Nettuno si affrontano nel cielo. Anche se in genere sei pieno di orgoglio e potenziale creativo, questo scambio celestiale potrebbe farti mettere temporaneamente in discussione le tue capacità. Questo potrebbe anche essere un buon momento per ammettere ciò che non sai, anche se fa un pò male al tuo ego. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare il potere nel pomeriggio, anche se Plutone ti chiederà di eliminare la tua lista di cose da fare. Sentirai uno spostamento questa sera quando la luna si sposterà in Ariete, evidenziando il settore spirituale della tua carta.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che la confusione entri nel tuo cuore oggi visto che la luna dei Pesci e Nettuno formano dure connessioni con Mercurio. Questo scambio celestiale può portare alla luce conflitti nel tuo cuore e nella tua mente, anche se fare pressione su te stesso per trovare risposte non farà che peggiorare le cose. Prendi in considerazione l’idea di concederti un piccolo regalo nel pomeriggio. La gioia riempirà la tua casa questa sera quando la luna si allineerà con Giove, rendendolo un ottimo momento per nutrire la tua famiglia con un pasto cucinato in casa. Noterai uno spostamento quando la luna entra in Ariete, mettendoti di umore infuocato per i prossimi due giorni.

Oroscopo del Giorno 1 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non scoraggiarti se perdi follower o incontri alcuni nemici online oggi, caro Toro, poiché la luna dei Pesci si connette con Mercurio e Nettuno. Queste vibrazioni porteranno un calo nelle tue app di social media preferite, rendendolo un buon momento per staccare la spina e reinvestire nelle più importanti connessioni del mondo reale. Fortunatamente, le buone vibrazioni fluiranno più tardi nel pomeriggio, quando Plutone attiverà il settore spirituale della tua carta. Usa questa energia per rilasciare qualsiasi ansia o stress che potrebbe averti trovato all’inizio della giornata e assicurati di fare una sessione di meditazione prima di andare a letto.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione ai comportamenti manipolativi dentro di te e negli altri oggi, cara Vergine, mentre Mercurio e Nettuno si affrontano nel cielo. Queste vibrazioni potrebbero anche indurti a romanticizzare situazioni che non ti servono necessariamente, anche se potrebbe essere il momento di toglierti gli occhiali color rosa. Fortunatamente, avrai la possibilità di cercare chiarezza attraverso il supporto dei tuoi migliori amici, grazie all’aiuto di Plutone nel pomeriggio. Buone vibrazioni fluiranno quando la Luna si avvicina a Giove, dandoti calore e confusione quando si tratta di questioni di cuore.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Non credere a tutto ciò che senti oggi caro Capricorno, poiché la luna dei Pesci collega Mercurio e Nettuno. Questo clima cosmico consentirà alla disinformazione di circolare con facilità, quindi assicurati di verificare tutte le notizie succose che ti arrivano. Un’energia potenziante ti travolgerà nel pomeriggio grazie a una mano amica di Plutone, quindi assicurati di raggiungere i tuoi sogni. Buone vibrazioni fluiranno quando la Luna si avvicina a Giove, rendendolo un ottimo momento per usare la tua voce. Pianifica di trascorrere la serata a casa, mentre la luna entra su Marte e nella tua quarta casa solare.

Oroscopo del Giorno 1 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti sottovalutato o invisibile nella tua vita professionale oggi Gemelli. Cerca di non prenderla sul personale se non vieni ascoltato. Usa questa energia per pensare in modo creativo da dietro le quinte. Nel frattempo, Venere e Saturno si allineano nel cielo, portando in tavola un’energia romantica e stabilizzante. Queste vibrazioni sono perfette per stabilire sicurezza nella tua vita romantica, sebbene anche la tua capacità di manifestare aumenterà. Noterai un cambiamento stasera quando la Luna migrerà in Ariete, mettendoti di buon umore per i prossimi due giorni.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stanchi ma felici, arrivate a chiudere il mese di novembre, e così, l’appagamento intimo per ciò che avete svolto, non vi manca di certo.

Il cuore ha delle ragioni che la ragione non può comprendere. Questo è adesso il vostro motto e vi dovete abituare a capire che non tutto si può controllare, meno che mai i sentimenti: non nascondete dunque oggi, o peggio ancora, non soffocate le vostre emozioni. Date invece loro “diritto di cittadinanza” e voce per essere ascoltate: il Sole in transito nel Sagittario, benefico e rigenerante per il vostro segno, continua a farvi vedere un quadro che si schiarisce e che vi porta consigli saggi su come agire in campo affettivo. Marte in Gemelli spiana oggi i vostri passi.

Arrivate in dirittura d’arrivo per un progetto avviato nei giorni scorsi, con un po’ di fiatone. Plutone si trova in un segno a voi contrario, provocandovi una discreta fatica nel portare a compimento quanto avevate iniziato con molto entusiasmo. Onori e riconoscimenti non vi mancano e vi fanno giungere la percezione che, per quel che si è realizzato, siete davvero indispensabili. Tutto questo con più in evidenza e con maggiore probabilità di accadimento, se festeggiate il vostro compleanno in ottobre.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le voci voleranno questa mattina, caro Acquario, mentre la luna dei Pesci si connette con Mercurio e Nettuno. Anche se potresti sentirti tentato di concederti un pò di pettegolezzi, farlo ti farà solo sentire insicuro all’interno delle tue relazioni e di te stesso. Fortunatamente, troverai la pace nella solitudine e la forza dall’interno questo pomeriggio, grazie a una mano amica di Plutone. Le opportunità finanziarie potrebbero manifestarsi quando la Luna attraversa Giove, rendendolo un ottimo momento per chiedere un aumento o stabilire intenzioni legate al denaro. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna si sposterà in Ariete, mettendoti in uno stato d’animo curioso.

Oroscopo del Giorno 1 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti spingeranno ad organizzarti nel tuo percorso verso la trasformazione, caro Cancro, mentre Venere e Saturno si allineano nel cielo. Questo scambio celestiale consiste nell’assumere il controllo della tua situazione attraverso il duro lavoro e la dedizione al cambiamento. Nessun passo è troppo piccolo quando si tratta di portare avanti un futuro più felice, soprattutto quando si tratta di concentrarsi sulle proprie collaborazioni, sulla salute e sulle ambizioni lavorative. Sfortunatamente, una dura connessione tra Mercurio e Nettuno potrebbe farti fare troppo affidamento sulla fortuna o sulla fede, rendendo importante che tu adotti invece un approccio pragmatico nei confronti delle tue speranze e dei tuoi sogni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È improbabile che qualsiasi tentativo di potenziare il tuo ego con mezzi materialistici abbia successo oggi, caro Scorpione, poiché la luna dei Pesci si connette con Mercurio e Nettuno. Sebbene la terapia al dettaglio avrà sicuramente il suo fascino, le stelle suggeriscono che il rimorso si manifesterà se tiri dal tuo conto in banca per guadagni superficiali. Fortunatamente, troverai chiarezza e fiducia più nel pomeriggio, grazie a un utile scambio tra la Luna e Plutone. Gli sbocchi artistici saranno particolarmente terapeutici, quindi assicurati di liberare la creatività interiore. Noterai uno spostamento questa sera quando la luna entra in Ariete, mettendoti in uno spazio di testa orientato al lavoro.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe sembrare un pò assente durante il giorno cari Pesci, grazie a una dura quadratura tra Mercurio e Nettuno. Questo scambio celeste potrebbe innescare problemi con le figure autoritarie. Inoltre, anche l’implementazione dei confini può essere una sfida. Fortunatamente, avrai la possibilità di trovare potere attraverso la tua comunità nel pomeriggio, mentre Luna si connette con Plutone. Un’energia di buon auspicio e di supporto aleggia nell’aria questa sera mentre la Luna attraversa Giove, rendendolo un ottimo momento per meditare e lavorare sui tuoi obiettivi di manifestazione. Noterai uno spostamento stasera quando la luna migra in Ariete, producendo un’atmosfera energizzante ma radicata.