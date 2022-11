Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2022 Giovedì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una reazione a catena di eventi di buon auspicio ti troverà questa mattina, caro Ariete, mentre la luna del Sagittario si connette con Venere, Mercurio e Giove. Questo clima cosmico sosterrà chiunque guidi con onestà e un cuore gentile, quindi assicurati di perseguire buoni punti ogni volta che se ne presenta l’opportunità. Avrai voglia di navigare sul web e socializzare stasera quando la Luna si connetterà con Saturno e Marte, anche se dovresti essere consapevole delle persone su cui investi la tua attenzione, poiché sarebbe facile essere eccitato da chi ha una disposizione negativa o convinzioni politiche che ti alienano.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti svegliarti sentendoti creativo, espressivo e amorevole questa mattina, caro Leone, mentre la luna del Sagittario attraversa Venere e Mercurio. Nel frattempo, Giove ti chiederà di impegnarti con il tuo lato mistico, quindi assicurati di iniziare la giornata con una sessione di meditazione. Un dolce scambio tra Luna e Saturno questa sera porterà in tavola un’atmosfera civettuola e romantica. Tuttavia, un’energia opposta proveniente da Marte potrebbe suscitare gelosia o aggressività all’interno della tua cerchia sociale, rendendola una buona serata per prenderti cura di te.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai facile da amare oggi. Non sorprenderti se i tuoi amici e colleghi gravitano intorno a te in questo momento, ma non pensare di dover investire tutto il tuo tempo e le tue energie in chiacchiere con gli altri. Nel frattempo, Mercurio e Giove condividono un’alleanza solidale nel cielo, incoraggiandoti a esprimere la tua opinione con passione e grazia. Tuttavia, vorrai fare attenzione al malumore nella tua vita amorosa mentre la giornata volge al termine e Luna affronta Marte.

Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti ricorderanno che per evolvere, a volte devi lasciarti alle spalle determinate persone o situazioni, poiché la luna del Sagittario si connette con Venere, Mercurio e Giove questa mattina presto. Anche se l’atmosfera generale sarà salutare, dovrai fare pace con il lasciar andare. Potresti sentirti sotto pressione per risparmiare per il futuro mentre ti concentri sulle tue ambizioni professionali stasera, quando la Luna si connetterà con Saturno e Marte. Non scoraggiarti se la tua crescita professionale è stata lenta, comprendendo che la tua opportunità di brillare si manifesterà con perfetto tempismo divino.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti non aver voglia di avventurarti lontano dal tuo spazio oggi, dolce Vergine, mentre la luna del Sagittario attraversa Mercurio e Venere. Questo clima cosmico ti metterà in uno stato d’animo sensibile ma amorevole, anche se una mano amica di Giove può aiutarti a mettere su protezioni emotive se devi uscire di casa. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre Mercurio manda un bacio a Giove, favorendo il rilascio del dolore in modo che tu possa trovare la guarigione interiore, anche se potresti aver bisogno di prenderti cura del tuo cuore e della tua mente. Fortunatamente, le stelle ti daranno il permesso di allontanarti dal tuo spazio, dandoti la possibilità di soddisfare le tue esigenze.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna si muove attraverso il Sagittario e il settore della tua carta che oggi governa l’introspezione, caro Capricorno, attraversando la dolce Venere e l’arguto Mercurio. Queste vibrazioni sono perfette per illuminare una luce negli angoli più bui della tua psiche, nel tentativo di portare guarigione e compassione alla tua anima. Nel frattempo, Mercurio condivide uno scambio di supporto con Giove incoraggiandoti a stare tranquillo dalla comodità di casa, in modo da poterti occupare dei tuoi bisogni emotivi e mentali. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando la Luna manda un bacio a Saturno, aiutandoti a riconnetterti con la bellezza che ti circonda.

Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Schema dei transiti che vi vede abbastanza “al top”. È necessario, per tenervi nella vostra forma invidiabile, fare un po’ di moto che ridia ancora più verve al vostro fisico.

Siete in cerca della persona cui dedicare il massimo delle vostre cure e attenzioni? Un bel Marte nel vostro segno vi apre il cuore alle nuove emozioni. Sappiate accogliere i doni che vi arrivano dal cielo e non cedete alla vanità dell’Io. Se saprete seguire quel che gli astri vi stanno preparando, vi troverete, in men che non si dica, accasati, con un happy end che suggella l’avvenuto buon esito del vostro incontro.

Fate una professione che si occupa di comunicazione, mass media, contatti sul web e nel variopinto mondo dei social network? Con Marte oggi proprio nel vostro segno dei Gemelli, vi trovate a gestire il vostro lavoro in maniera impareggiabile, da grandissimi professionisti del mestiere. Anche Urano, pianeta eminentemente tecnico – pratico vi spalleggia e dal segno amico e buon vicino del Toro, facendovi trovare soluzioni inventive che sorprenderanno prima di tutti voi stessi. Questa ipotesi previsionale è più valida se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 10 del mese di giugno.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il pensiero positivo può avvicinarti ai tuoi obiettivi oggi, cara Bilancia, mentre la luna del Sagittario si avvicina a Venere e Mercurio. Queste vibrazioni ti incoraggeranno anche a usare la tua voce, specialmente quando si tratta di esprimere intenzioni romantiche o sentimenti d’amore. Un’energia giocosa ma seria ti troverà questa sera, quando la Luna si connetterà con Saturno e Marte, portando avanti l’ispirazione creativa e il desiderio di rimanere dedicato al tuo mestiere. Usa questa energia per lavorare su progetti di passione, o considera di passare un pò di tempo meditando, lavorando con le carte dei tarocchi o praticando la magia delle candele.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non isolarti dalle persone che ti amano e ti sostengono questa mattina Acquario, poiché la luna del Sagittario forma dolci aspetti con Venere, Mercurio e Giove. Questo clima cosmico riempirà il tuo cuore di un senso di comunità, ma solo se sei disposto ad aprirti e connetterti con i tuoi amici, familiari e colleghi. Tuttavia, sarà importante stabilire limiti con coloro che ti abbatteranno più tardi questa sera quando la Luna si connetterà con Saturno. Questo scambio celestiale ti darà anche il permesso di staccare la spina dai tuoi dispositivi, quindi assicurati di fare una pausa dal tuo telefono.

Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sarai di umore disponibile e generoso, caro Cancro, poiché la luna del Sagittario forma dolci connessioni con Mercurio, Venere e Giove. Questo clima cosmico ti aiuterà a diffondere gioia attraverso azioni gentili, quindi assicurati di dare una mano ogni volta che se ne presenta l’opportunità. Stasera, la Luna forma un aspetto di supporto con Saturno, chiedendoti di organizzarti all’interno della tua agenda, in modo che tu possa evolvere nella persona che immagini di diventare.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentire come se i tuoi soldi stessero bruciando in tasca oggi, caro Scorpione, mentre la luna del Sagittario attraversa Mercurio e Venere. Anche se un aumento della tua fortuna potrebbe aiutarti a trovare le migliori offerte in città in questo momento, potresti voler prendertela comoda quando si tratta di indulgere nella terapia dello shopping. Fortunatamente, puoi trovare salutari distrazioni a casa stasera, quando la Luna si connette con Saturno, rendendolo un ottimo momento per portare ordine nel tuo mondo. Sfortunatamente, un’energia opposta proveniente da Marte potrebbe causare un leggero calo dei tuoi livelli di energia, ma cerca di non assumere caffeina per ritrovare la tua resistenza.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di brillare nel tuo campo oggi, cari Pesci, mentre la luna del Sagittario si avvicina a Venere e Mercurio. Usa questa energia per diffondere gioia tra i tuoi colleghi, condividendo nuove idee che possono aiutare la tua azienda a migliorare. Le buone vibrazioni continueranno a fluire grazie a un dolce scambio tra Mercurio e Giove, aiutandoti a sentirti più sicuro nella tua capacità di costruire valore e nella tua posizione professionale. Tuttavia, potresti volerti prendere un pò di tempo in solitudine stasera, quando la Luna manda un bacio a Saturno, mettendoti in uno stato d’animo riflessivo.