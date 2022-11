Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2022 Mercoledì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai in uno spazio mentale contemplativo mentre la luna entra in Gemelli questa mattina, caro Ariete, aiutandoti a dare un senso a tutte le esperienze drammatiche che potresti aver avuto durante l’eclissi di ieri. Questa posizione di luminare ti metterà anche in uno stato d’animo sociale, rendendolo un buon momento per esprimere diplomaticamente le tue lamentele. Anche entrare in contatto con un amico che ti darà spazio per sfogarti può essere estremamente terapeutico, anche se vorrai essere consapevole di rimanere concentrato sul positivo. Nel frattempo, Venere forma una dolce connessione con l’etereo Nettuno, portando un’energia sognante e romantica alle tue connessioni più intime.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I mulini del gossip circoleranno mentre la luna si sposta nei Gemelli questa mattina, caro Leone, evidenziando il settore della tua carta che governa la comunità. Sia che un vicino ti prenda da parte per lamentarti, che il tuo collega inizi a sussurrare di un altro o che tu scopra che la tua casella di posta è piena, fai del tuo meglio per mantenere la conversazione leggera. La tentazione di spettegolare sarà reale in questo momento, ma un duro quadrato tra Mercurio e Saturno suggerisce che è meglio tenere la bocca chiusa. Fortunatamente, una dolce alleanza tra Venere e Nettuno creerà uno spazio sicuro all’interno della tua casa, rendendolo un ottimo momento per sdraiarsi sul divano.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La gioia di vivere che contraddistingue il vostro segno vi accompagna con forza per tutta la giornata. Venere si trova nel segno buon vicino dello Scorpione e espande la vivacità, porta con sé il desiderio di brillare negli ambienti sociali e nei contesti più variati. Anche la situazione familiare, però non è oggi male, la vostra freschezza caratteriale permette di risolvere diverse situazioni lasciate in sospeso.

Un bel Saturno Aquario continua a sorreggervi e vi dona una grazia sbarazzina che vi permette veloci conquiste, spesso in rapidi e gratificanti flirt. Se appartenete alla seconda decade del Sagittario avrete la possibilità di esibire il vostro fascino, la forza di persuasione e a volte di vero e proprio incantamento con la parola, che il vostro segno portato all’eloquenza, vi dona. Giove signore dell’eloquenza è proprio idealmente signore del segno, proprio al vostro fianco!

I risultati che state raggiungendo vi spianano la strada verso conquiste lavorative di primordine. Mercurio Scorpione amico del vostro segno e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 20 di dicembre, è il vero benefattore, il portatore di fortuna per voi, capace di condurre più lontano, ampliare quanto avete condotto finora. Tutto questo in maggior grado se avete scelto di abbracciare una libera professione.

Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di centrare il tuo cuore e la tua mente dopo la drammatica eclissi di ieri, caro Toro, mentre la luna entra nei Gemelli e nella tua seconda casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per indurre i tuoi sensi, quindi assicurati di coccolarti per tutto il giorno. Tuttavia, è probabile che i nervi rimangano un pò logorati, il che rende importante parlare in modo ponderato durante i tuoi incontri. Vibrazioni sognanti fluiranno mentre Venere si connette con l’etereo Nettuno, rendendolo un buon momento per perdersi in flirt e romanticismo. Cerca solo di non lasciarti travolgere dalla fantasia, o potresti essere pronto per un brusco risveglio più avanti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai centrato e pronto per concentrarti sulla tua carriera oggi, cara Vergine, mentre la luna si sposta nei Gemelli e nella tua decima casa solare. Queste vibrazioni costanti possono portare un grande sollievo da qualsiasi dramma che ti ha trovato durante l’eclissi di ieri, quindi assicurati di investire nella tua agenda professionale. Sfortunatamente, blocchi stradali improvvisi o disorganizzazione potrebbero intralciare i tuoi progressi mentre Mercurio si allinea con Saturno. Fortunatamente, un dolce allineamento tra Venere e Nettuno può aiutarti a sfuggire a queste vibrazioni pesanti, anche se dovrai avvicinarti al lato più leggero della vita.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai molto sensibile ai dettagli oggi, caro Capricorno, quando la luna entrerà nei Gemelli e nella tua sesta casa solare. Questa posizione luminare attiverà il perfezionista che vive dentro di te, ma dopo l'intensa eclissi lunare di ieri, potrebbe essere meglio mantenere i tuoi standard elevati. Fortunatamente, sarà facile dare una pausa ai tuoi colleghi e ai tuoi cari poiché Venere forma una connessione armoniosa con il sognante Nettuno. Cerca di sbrigare presto la tua lista di cose da fare, in modo da poter trascorrere il resto della giornata rilassandoti, incontrando i tuoi migliori amici e godendoti i frutti del tuo lavoro.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: La luna si sposta nel tuo segno questa mattina Gemelli, aiutandoti a uscire da qualsiasi foschia che potrebbe aver offuscato la tua prospettiva durante l’eclissi di ieri. Se negli ultimi due giorni hai considerato le tue opzioni, ora segna il momento in cui inizi ad agire per ottenere i risultati previsti. Concentrarsi sul lavoro sarà particolarmente gratificante, grazie a un dolce allineamento tra Venere e Nettuno. Tuttavia, una dura connessione tra Mercurio e Saturno potrebbe farti sentire impantanato, soprattutto se non sei emotivamente connesso al tuo attuale lavoro. Non aver paura di seguire i tuoi sogni, anche se arrivano cambiamenti spaventosi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Anche se l’eclissi lunare di ieri è stata intensa per te, dolce Bilancia, l’universo subirà un risveglio cosmico mentre la luna si sposta nei Gemelli e nella tua nona casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per reclamare il tuo centro attraverso l’arte della meditazione o la tua pratica spirituale preferita, quindi assicurati di appoggiarti alle attività che ti portano pace. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre Venere manda un bacio all’etereo Nettuno, incoraggiandoti a assecondare i tuoi sensi. Assicurati di concederti i tuoi cibi sani preferiti, terminando la giornata con un bagno caldo o un pò di stretching.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai voglia di sfogarti dopo l’intensa eclissi di ieri Acquario, mentre la luna si sposta nei Gemelli e nella tua quinta casa solare. Questo posizionamento luminoso riguarda il divertimento, anche se entrerà in gioco anche un’energia creativa e riflessiva. Prendi in considerazione l’idea di riunire i tuoi migliori amici per una cena e un film, o dedica la serata al tuo ultimo progetto di passione. Fai solo attenzione a chiunque cerchi di farti cadere visto che la tensione tra Mercurio e Saturno potrebbe portare in superficie alcuni nemici frenetici. Fortunatamente, Venere e Nettuno daranno una mano quando si tratta di stabilire dolcemente i confini.

Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai molto a cui pensare dopo la drammatica eclissi lunare di ieri, caro Cancro, mentre la luna si sposta verso i Gemelli e il settore della tua carta che governa il subconscio. Sfortunatamente, queste vibrazioni potrebbero diventare un pò cerebrali, soprattutto se ti ritrovi a mettere da parte le tue interazioni recenti. Fortunatamente, una connessione armoniosa tra Venere e Nettuno può aiutarti a condurti verso la grazia, anche se dovrai concentrarti sulla tua spiritualità e costruire fiducia. Sfortunatamente, il tuo lato testardo potrebbe innescarsi quando Mercurio si quadra con Saturno, il che rende importante che tu sia aperto al cambiamento e a nuove esperienze.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è tutto per te, caro Scorpione, quando la luna entra nei Gemelli e nella tua ottava casa solare. Questa posizione del luminare ti aiuterà a scrollarti di dosso qualsiasi tensione che potrebbe averti trovato durante l’eclissi di ieri, anche se dovrai concentrarti sui modi per andare avanti. Fortunatamente, una dolce alleanza tra Venere e Nettuno ti aiuterà a sentirti a tuo agio, soprattutto se trovi uno sfogo creativo in cui affondare la tua energia. Nel frattempo, un quadrato rigido tra Mercurio e Saturno potrebbe metterti in uno spazio mentale antisociale, quindi non sentirti in colpa per aver ignorato per un pò i tuoi messaggi nel telefono.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di leccare tutte le ferite che potrebbero averti trovato durante la drammatica eclissi di ieri, cari Pesci, mentre la luna si sposta nei Gemelli e nella tua quarta casa solare. Questa posizione di luminare ti darà il pieno permesso di rimanere a casa, scegliendo di ripristinare il tuo cuore e la tua mente prima di dover socializzare ancora una volta. Fortunatamente, non dovrai entrare in modalità eremita in piena regola, poiché una dolce alleanza tra Venere e Nettuno incoraggia la conversazione filosofica. Appoggiati alle persone che hanno pensieri profondi come i tuoi, poiché il tuo cuore sarà riempito da tali cambiamenti.