Ducati Streetfighter V4 Lamborghini: l’edizione limitata di un pezzo da collezione!

630 esemplari di Ducati Streetfighter V4 Lamborghini saranno realizzati nei colori Verde Citrea e Arancio Dac , una delle combinazioni colori specifiche della Huracán STO. Anche le ali e le pinze freno Brembo sono colorate in “Arancio Dac”, queste ultime con logo a contrasto in nero. I foderi e i piedini forcella Ohlins sono neri.

Tutti i particolari sono realizzati in fibra di carbonio utilizzando la stessa trama visibile sulle supersportive. Anche la sella della moto è ispirata alla finitura dei sedili della Huracán STO grazie alla presenza di accenti in tinta con le sovrastrutture.

Ne verranno realizzate solamente 630+63 esemplari , un numero insolito che ha una spiegazione e una simbologia chiara: 630 esemplari saranno realizzati con la livrea Verde Citrea/Arancio Dac, mentre i rimanenti 63 sono per coloro che vengono chiamati, Speciale Clienti, ossia per coloro che già possiedono una Lamborghini.