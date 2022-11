La Formula 1... sulla pelle. I bracciali Ayrton Senna creati lo pneumatico della McLaren

I bracciali Ayrton Senna creati lo pneumatico della McLaren MP4/8

Una collezione unica di 161 pezzi

In onore dell’indimenticabile campione, MONGRIP in partnership con il brand SENNA, ha realizzato la prima Legend Limited Edition composta da 161 bracciali quante sono state le partenze nei GP di F1 disputati da Ayrton. L’idea dei bracciali Ayrton Senna è venuta a Giancarlo Medici, titolare di Mongrip.

Medici, entrato in possesso di uno degli pneumatici montati sulla McLaren di Senna MP4/8 con cui il pilota ha trionfato nella famosa gara inglese, ne ha fatto una serie di oggetti unici. 161 come il numero di partenze del campione brasiliano in Formula 1.

Le collezioni di bracciali Ayrton Senna sono due: la F1 Race e la F1 Legend. La prima è ricavata da pneumatici a partire dai primi anni ’90 fino ai nostri giorni, all’interno contiene una identity card in cui però non vengono citati il nome del team che ha utilizzato lo pneumatico, né il nome del pilota o il gran premio in cui è andato in pista, e sono venduti a partire da 150 euro fino a un massimo di 630 euro, una versione in argento e una in acciaio e oro.

La seconda, la F1 Legend, contiene invece tutte le informazioni per la completa tracciabilità.

I bracciali Ayrton Senna sono pezzi numerati, uno diverso dall’altro; le cuciture sono pezzi del kevlar di cui sono fatte le gomme, che vengono trovati all’interno della porzione di pneumatico utilizzata.

Pezzi numerati con finitura in oro rosa satinato venduti al prezzo di 4.400 Euro ciascuno.