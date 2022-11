Oroscopo del Giorno 8 Novembre 2022 Martedì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 8 Novembre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’atmosfera sarà intensa oggi poiché l’eclissi della luna piena del Toro si manifesta nella tua seconda casa solare questa mattina presto. Sebbene queste vibrazioni possano farti oscillare tra il movimento troppo lento e quello troppo veloce, trovare il tuo centro attraverso la meditazione e il lavoro di gratitudine può aiutarti a mantenere un ritmo senza stress. Urano e Mercurio avranno entrambi un ruolo da svolgere in questo evento luminare, rendendo importante che tu badi alle tue parole e ti aspetti l’inaspettato. Prenditi un momento per reagire se ti trovi preso alla sprovvista, soprattutto se l’atmosfera emotiva è troppo carica.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Saturno, Sole e Urano, i tre corpi celesti deputati all’azione e alla forza di decisione, vi assistono in questa giornata, specie se appartenete alle leonina seconda decade. Risolvete con grande brillantezza alcune situazioni grazie alla lucidità e risolutezza che sapete in ogni caso dimostrare.

Il vostro è un segno maschile, estivo, governato dal re del nostro ciclo zodiacale, il Sole. Il vostro temperamento amatorio si caratterizza per essere protagonistico, generoso, travolgente. A volte, però questa forma di approccio può degenerare in invadenza, prepotenza, attitudine a primeggiare e a comandare sulla persona amata: fate attenzione a non far prevalere questa vostra attitudine e piuttosto fate emergere la vostra solare bontà e la tendenza a dimenticare gli sgarbi subiti.

Siete da sempre visti come il segno dello Zodiaco più prodigo e anche, a volte, tra quelli più spendaccioni. Il Sole, vostro nume tutelare, oggi vi obbliga a una maggiore prudenza nelle spese, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 14 del mese di agosto. E, questo aspetto è proprio quello che ci vuole per frenarvi provvidenzialmente e non consentirvi eccessi di alcun tipo.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti oscillare tra il funzionamento con il pilota automatico e il sentirti sopravvalutato dai dettagli oggi Sagittario, mentre l’eclissi di luna piena del Toro si manifesta nei nostri cieli. Cerca di non essere troppo esigente con te stesso o con gli altri in questo momento, soprattutto se inizi a fissarti sui difetti nelle tue relazioni. Potrebbero sorgere problemi di salute se non ti prendi cura di te stesso, rendendo importante andare piano e ascoltare ciò di cui il tuo corpo ha bisogno. Fortunatamente, avrai la possibilità di sfuggire a queste intense vibrazioni quando la Luna darà un bacio a Nettuno più tardi questo pomeriggio, rendendolo un buon momento per sdraiarsi a casa.

Oroscopo del Giorno 8 Novembre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’energia sarà carica oggi Toro, poiché l’eclissi di luna piena si manifesta nel tuo segno questa mattina presto. Queste vibrazioni avranno un grave impatto sul tuo percorso che va avanti mentre le stelle si allineano per portare avanti un cambiamento drammatico. Anche se la tua giornata non sembra particolarmente movimentata, tieni gli occhi aperti per piccoli indizi su ciò che potrebbe aspettarti. Anche guardare le tue parole dovrebbe essere una priorità, soprattutto quando si tratta di dichiarare sentimenti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo dividerà le nuvole per mostrarti nuove verità oggi, cara Vergine, mentre l’eclissi di luna piena del Toro si manifesta nel settore del tuo tema natale che governa il pensiero superiore. Ti sentirai ispirato ad espandere la tua mente mentre la tua percezione cambia per far evolvere la tua psiche e la tua anima. Cerca modi per esplorare ciò che ti circonda, scegliendo di vedere il mondo sotto una nuova luce. Queste vibrazioni possono anche individuare eventuali difetti nei tuoi obiettivi attuali, rendendo importante che tu sia disposto a imparare dai tuoi errori e crescere. Nel frattempo, le persone intorno a te potrebbero sembrare più stressate del solito, quindi vorrai essere consapevole di proteggere la tua energia.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle si allineeranno per aiutarti a uscire dal tuo guscio oggi, caro Capricorno, mentre la luna piena del Toro si manifesta nella tua quinta casa solare. Mentre l’energia in gioco ti incoraggerà a essere autentico con la tua vera natura, sarà importante mettere in sicurezza le tue azioni di conseguenza. L’energia dell’eclissi ha la tendenza ad esagerare i nostri pensieri e sentimenti, il che significa che potresti perdere il contatto con la tua autocoscienza. Il conflitto può sorgere inaspettatamente all’interno della tua sfera sociale, ma cerca di non giocare con i commenti scortesi fatti dalle persone intorno a te. Oroscopo del Giorno 8 Novembre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe essere difficile controllare i tuoi pensieri oggi Gemelli, poiché l’eclissi di luna piena del Toro attiva il settore della tua carta che governa il subconscio. Una serie di aspetti duri tra Luna, Mercurio e Venere potrebbero farti mettere da parte le tue relazioni, setacciare i ricordi e rivivere vecchie conversazioni. Sebbene tu possa sentirti emotivamente e mentalmente esausto da tutta questa attività, trarrai anche vantaggio da una o due scoperte. Non sentirti in colpa se hai un’illuminazione che alcune dinamiche non funzionano più per te, anche se dovresti marinare su questi sentimenti prima di intraprendere qualsiasi azione drammatica.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti spingerà verso grandi cambiamenti, che tu sia pronto o meno, poiché l’eclissi di luna piena del Toro illumina il settore della tua carta che governa la trasformazione. Queste vibrazioni saranno nella migliore delle ipotesi imprevedibili, anche se una serie ostinata potrebbe farti esitare contro il cambiamento. Anche se tendi a prenderti il ​​tuo tempo quando si tratta di rivedere il tuo percorso, potresti non avere il lusso di muoverti lentamente in questo momento. Fortunatamente, una dolce connessione tra Luna e Nettuno nel tardo pomeriggio può aiutarti a trovare la calma nei dettagli, quindi assicurati di tracciare i tuoi obiettivi e una lista di cose da fare da abbinare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le emozioni aumenteranno durante l’eclissi di luna piena del Toro oggi, caro Acquario, facendoti fluttuare da altamente sensibile a completamente chiuso. Con così tanta energia che vola attraverso il cosmo in questo momento, potresti prendere in considerazione l’idea di sdraiarti a casa. Sfortunatamente, interagire con i tuoi familiari potrebbe anche sembrare una sfida e gli scambi lunatici potrebbero rapidamente degenerare in un conflitto in piena regola. Guarda i tuoi modi in questo momento, anche se indossare una faccia amichevole sembra un compito arduo. Fortunatamente, avrai la possibilità di rilassarti più tardi questo pomeriggio quando Luna manderà un bacio a Nettuno, rendendolo un ottimo momento per rilassarti con una tazza di tè.

Oroscopo del Giorno 8 Novembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:Le interazioni sociali potrebbero sembrare più opprimenti del solito oggi Cancro, poiché l’eclissi di luna piena del Toro si manifesta nella tua undicesima casa solare. Cerca di essere selettivo su chi ti circondi in questo momento e non sentirti in colpa se devi stabilire dei limiti con la famiglia o gli amici. Considera la possibilità di scomparire dal mondo reale nel pomeriggio quando la Luna si connette con Nettuno, aiutandoti a trovare pace e guarigione all’interno delle tue pratiche spirituali preferite. Anche l’amore giocherà un ruolo chiave nel scrollarsi di dosso queste vibrazioni , specialmente stasera, quando la luna manderà un bacio a Plutone, portando profondità alle tue più strette amicizie.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Le tue relazioni potrebbero essere messe alla prova durante l’eclissi di luna piena del Toro questa mattina, caro Scorpione, mentre la Luna scuote il settore del tuo tema natale che governa l’amore. La tensione accumulata probabilmente raggiungerà un punto di ebollizione, costringendoti ad affrontare eventuali problemi che sono rimasti nella tua vita amorosa. Sfortunatamente, parlare impulsivamente potrebbe farti trasmettere informazioni che in seguito ti pentirai di aver detto, quindi cerca di non aprire la bocca quando ti senti eccessivamente irritabile o suscettibile. Rimanere con i piedi per terra sarà la chiave per sopravvivere a queste vibrazioni mentre attingere alla tua gratitudine può aiutarti a sfuggire del tutto al caos.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:La tua giornata sarà piena di segni e sincronicità Pesci, mentre l’eclissi di luna piena del Toro viaggia attraverso la tua terza casa solare. Questo clima cosmico ti renderà più facile attingere alla tua spiritualità, anche se dovresti evitare di prendere importanti decisioni di vita basate su un’intuizione. L’energia traballante in gioco può essere ingannevole, il che significa che dovresti concentrarti sui fatti e sentirti in pace. Conversazioni tese potrebbero rovinare la tua giornata, ma cerca di non cedere a nessun fattore scatenante che le persone ti lanciano a meno che tu non sia pronto per un conflitto serio.